Como desbloquear o MG 82 e o C58 na 4ª temporada de Call of Duty: Black Ops Cold War

A quarta temporada está aqui em Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone, e há duas novas armas para desbloquear logo no início.

A MG 82 é uma metralhadora leve totalmente automática com a “maior cadência de disparo da classe com velocidade de mira aprimorada” que oferece “recuo moderado e dano com maior capacidade de munição”. A segunda arma, a C58, é um fuzil de assalto totalmente automático com “alto dano a curta distância com uma cadência de disparo mais lenta” e “velocidade de projétil rápida e controle de recuo confiável com menos capacidade de munição”.

Imagem via Activision

O MG 82 é desbloqueado no nível 15 do passe de batalha, enquanto o C58 é desbloqueado no nível 31. Você precisará aumentar o nível do passe de batalha para desbloquear ambas as armas, permitindo que você as use e, em seguida, as passe de nível.

Imagem via Activision

A melhor maneira de desbloquear as armas é apenas jogar. Com o tempo, você irá se juntar experiência e, eventualmente, chegará aos níveis necessários para desbloqueá-los simplesmente abatendo em partidas públicas ou mesmo em jogos de zumbis.

Você também pode usar pontos CoD salvos para comprar níveis de passes de batalha para atingir os níveis necessários ou comprar o pacote de passes de batalha que pula os primeiros 25 níveis do passe. Mas se você apenas jogar o jogo de forma consistente, você obterá as armas eventualmente.

Outras novas armas, a Nail Gun, o OTs 9 e o Mace, chegarão à medida que o conteúdo vier ao longo da temporada. Fique ligado para obter mais informações quando estiverem disponíveis.

Quando a temporada terminar, haverá um desafio diferente para desbloquear as armas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 16 de junho.