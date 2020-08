Como desbloquear a ISO e a AN-94 em Call of Duty: Warzone e Modern Warfare

Duas novas armas chegaram em Call of Duty: Warzone e Modern Warfare na quinta temporada: a ISO e a AN-94.

A ISO é uma “submetralhadora de 9 mm de fabricação precisa com uma velocidade de tiro rápida. Leve, confiável e compacta, ela é projetada para controlar o campo de batalha de perto”, de acordo com a Activision. A AN-94, um rifle clássico do Black Ops II, é um “rifle de assalto russo de 5,45x39mm de ponta com um recurso exclusivo de hiper-explosão”.

A ISO é desbloqueada no nível 15 do passe de batalha, enquanto o AN-94 é obtido no nível 31. Se você quiser obter acesso às armas imediatamente, você precisa subir de nível no passe de batalha.

Você pode subir o nível do passe de batalha simplesmente jogando o jogo e ganhando XP, mas os níveis também podem ser comprados com Pontos CoD se você alcançá-los imediatamente.

Você pode obter acesso instantâneo à ISO comprando a segunda variante do passe de batalha, que desbloqueia instantaneamente mais de 20 níveis. Custa um pouco mais de dinheiro do que o básico, obviamente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 05 de agosto.