Como corrigir o erro ‘Unable to Access Live Services’ em Call of Duty: Warzone

Desenvolvedores de jogos como Call of Duty: Warzone têm mais com o que se preocupar do que apenas criar novos conteúdos e equilibrar o meta. Mesmo que um jogo tenha o melhor conteúdo, tudo pode desmoronar se não tiver servidores poderosos o suficiente para hospedar todos que desejam jogar.

Warzone foi lançado faz um tempo e o jogo em si está em um estado bastante estável quando se trata de seu servidor e estabilidade geral. No entanto, geralmente é necessário um grande aumento na contagem de jogadores para que erros como “Não é possível acessar os serviços ativos” apareçam.

Esses picos geralmente acontecem sempre que o jogo lança grandes atualizações de conteúdo. Os jogadores que não jogaram o jogo podem retornar para o novo conteúdo, e o marketing da atualização de conteúdo também pode apresentar novos jogadores ao jogo. Os servidores podem sofrer com o fluxo de jogadores, fazendo com que alguns recebam erros que os impedem de aproveitar o Warzone.

“Não é possível acessar os servidores ativos” é um desses erros e existem alguns métodos que você pode experimentar para corrigi-lo. Veja como você pode corrigir o erro “Não é possível acessar os servidores ativos” no Warzone.

Verifique o status do servidor de Warzone

Antes de tentar qualquer método de solução de problemas, você deve verificar se os servidores do Warzone estão funcionando. Quando os servidores estiverem inativos, nenhum dos métodos de solução de problemas poderá funcionar, pois caberá aos desenvolvedores colocar os servidores online novamente.

Os jogadores podem verificar o status do servidor do Warzone através do rastreador oficial. Depois de abrir o site, escolha sua plataforma preferida e verifique o status do respectivo servidor. Se os servidores estiverem inativos, você precisará aguardar a implementação de uma correção. Mas você pode continuar com os seguintes métodos de solução de problemas se eles estiverem ativos.

Reiniciar Warzone

Imagem via Activision

Quando os servidores têm dificuldades para acompanhar a base de jogadores, eles não precisam necessariamente cair. Há também uma boa chance de você ter acabado de receber o erro “Não foi possível acessar os servidores ativos” devido à má sorte. Para garantir que você não teve azar, tente reiniciar o Warzone.

Reiniciar o jogo simplesmente permitirá que você tente alcançar seus servidores mais uma vez, e você poderá se espremer no meio da multidão para entrar no Warzone.

Reiniciar seu roteador

Receber o erro “Não é possível acessar os serviços ativos” quando os servidores estão em execução só pode ser explicado por problemas de conectividade local. A qualidade da sua rede doméstica pode causar problemas de conectividade como esse erro específico.

Reiniciar o roteador é uma das etapas de solução de problemas mais simples que você pode experimentar para corrigir sua rede doméstica, pois permitirá restabelecer a rota de conexão entre você e seu provedor de serviços de Internet (ISP).

Enquanto você está reiniciando seu roteador, você também deve reiniciar seu dispositivo de jogos, pois pequenas falhas de software podem causar erros semelhantes em raras ocasiões. Fazer essas duas coisas ao mesmo tempo permitirá que você economize tempo e cubra duas possibilidades.

Experimente um servidor DNS diferente

Assim como os servidores do Warzone, os endereços DNS também podem ter dificuldades para acompanhar a demanda em determinados momentos. Quando isso acontece, os servidores DNS podem ficar inativos e fazer com que os usuários tenham problemas de conectividade. Por padrão, a maioria dos jogadores usa os endereços DNS que seu ISP fornece.

Para solucionar problemas do seu endereço DNS atual, você precisará alterá-lo por um disponível comercialmente, como Google ou OpenDNS. A maneira como você altera seu DNS dependerá do seu dispositivo de jogo, pois o processo será diferente para usuários de PC, PlayStation e Xbox. Se você nunca alterou seu endereço DNS antes, recomendamos procurar um guia em vídeo para sua plataforma de jogos preferida para guiá-lo pelo processo.

Envie um ticket de suporte para a Activision

Imagem via Activision

Os jogadores que ainda continuarem recebendo o erro “Não foi possível acessar os servidores ativos” depois de tentar todas as correções listadas acima precisarão de mais ajuda com sua situação. Se nenhum dos métodos acabar funcionando, isso significa que pode haver um motivo diferente pelo qual você está recebendo o erro.

O envio de um tíquete de suporte para a Activision costuma ser o melhor passo nesses casos. Mencione todas as etapas de solução de problemas que você tentou até agora e inclua o máximo de detalhes possível na forma de capturas de tela e vídeos. Dependendo da época do ano, a equipe de suporte deve retornar ao seu caso em breve.

Antes de recorrer a esse método, você também pode tentar uma conexão completamente diferente para solucionar problemas de sua rede doméstica. A maneira mais rápida de fazer isso será usando seu plano de dados de celular ativando o recurso de ponto de acesso do seu telefone. Se você conseguir entrar no Warzone com sua conexão móvel, significa que há algo errado com sua rede doméstica e você deve ligar para seu ISP para pedir que eles executem um diagnóstico em sua conexão.

Na maioria dos casos, esse erro deve se resolver com o tempo. Se ele apareceu devido a um erro relacionado ao servidor, mais jogadores como você relatarão o erro aos desenvolvedores e uma correção deve estar a caminho dentro de algumas horas.

O mesmo também se aplica se o erro estiver aparecendo devido a um problema causado pelo seu ISP. Outros usuários locais também terão os mesmos problemas de conectividade. Seu ISP deve lançar uma correção rapidamente para garantir que todos possam continuar desfrutando de seu serviço.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 07 de janeiro.