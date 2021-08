Como corrigir o erro de memória 0-1766 em Call of Duty: Warzone

Se todo o seu time está esperando por você no lobby principal de Warzone, não conseguir entrar no jogo será um problema. Embora os desenvolvedores façam o possível para melhorar a estabilidade do Warzone, novos erros podem sempre surgir durante as atualizações.

Na maioria dos casos, você precisará aguardar o lançamento de uma correção definitiva, mas você sempre pode se dar uma chance de lutar tentando algumas correções. O erro parece estar afetando principalmente os usuários do Xbox, e existem algumas maneiras de tentar contorná-lo.

O erro parece estar relacionado a um problema de RAM ou armazenamento, mas não parece ser o caso. Jogadores com RAM suficiente para executar Warzone sem problemas ainda parecem se deparar com o erro ao lado de usuários com espaço de armazenamento suficiente. Esse erro aleatório parece ter algumas correções aleatórias que não se encaixam em seu texto explicativo. Os desenvolvedores devem estar tentando encontrar uma maneira de consertar este erro permanentemente, mas até então, os jogadores precisarão encontrar seu próprio caminho para Warzone resolvendo o erro manualmente.

Veja como você pode corrigir o erro de memória 0-1766 em Warzone.

Desativar o HDR

Por mais estranho que possa parecer, desativar o recurso HDR foi capaz de ajudar a corrigir o problema para muitos jogadores de Warzone. Se você tiver uma TV compatível com HDR, o recurso pode estar ativado por padrão.

Para desativar a configuração de HDR no Xbox, você precisará:

Pressione o botão Xbox no seu controle

Navegue até Energia e Sistema – Configurações – Geral – Opções de TV e Vídeo – Modos de Vídeo

Desative o recurso Auto HDR

Se o problema persistir, volte ao mesmo menu e desabilite Permitir HDR 10. Isso desabilitará o HDR mesmo para jogos que foram projetados para serem reproduzidos com ele.

Os usuários do PlayStation podem desativar o HDR seguindo estas etapas:

Navegue até Configurações – Tela e Vídeo – Saída de Vídeo – HDR

Desative o HDR.

O Warzone pode não parecer tão bonito quanto antes depois de desligar o HDR, mas pelo menos você poderá entrar em uma partida e desfrutar do seu tempo em vez de ser expulso do jogo enquanto tenta fazer o login.

Reinicie o seu dispositivo de jogo

Reiniciar o seu dispositivo de jogo será a segunda opção para corrigir esse problema, já que descartará a possibilidade de que seja apenas um pequeno erro.

Reinicie seu dispositivo de jogo e aguarde alguns segundos antes de ligá-lo novamente. Tente iniciar o jogo mais uma vez e veja se o erro desapareceu. Se ainda estiver lá, continue com uma das seguintes correções.

Reinstale Warzone

Se o erro estiver aparecendo devido a um arquivo de jogo corrompido, reinstalar o jogo fornecerá as melhores chances de se livrar desse erro.

Exclua o jogo de seu console ou PC e certifique-se de que não haja nenhum arquivo deixado para trás se você estiver no PC. Depois de excluir todos os arquivos relacionados ao Warzone, baixe o jogo do zero.

Antes de prosseguir, é uma boa ideia salvar as configurações de Warzone, pois elas serão reiniciadas assim que você reinstalar o jogo.

Os jogadores do console no PlayStation podem tentar restaurar suas licenças enquanto os usuários do Xbox podem reinstalar o conteúdo complementar do Warzone. Experimentar esses dois métodos antes de reinstalar o jogo pode economizar algum tempo, pois vai demorar um pouco para instalar o Warzone, mesmo se você tiver uma Internet rápida.

Confira os centros da comunidade

Quando um erro está afetando muitos usuários, ele se torna um problema generalizado. Embora os desenvolvedores possam postar atualizações sobre o assunto, a maioria dos membros da comunidade se reúne em hubs como o Reddit para ver se há outros jogadores que também não podem jogar Warzone.

Ocasionalmente, você pode encontrar métodos de solução alternativos que foram capazes de consertar o erro para outros jogadores de Warzone, transformando hubs da comunidade em boas fontes para soluções alternativas.

Fique de olho nos canais oficiais

Embora não seja um método de solução, você vai querer ser um dos primeiros jogadores a voltar ao jogo quando o erro for corrigido.

Siga a página do Twitter do Call of Duty para acompanhar as atualizações recentes sobre o erro. Depois que os desenvolvedores implementam uma correção, geralmente informam os fãs por meio dos canais oficiais. Depois de obter uma confirmação, pode ser necessário baixar uma pequena atualização que potencialmente envolverá a correção.

Envie um tíquete de suporte

Se o erro 0-1766 não está afetando nenhum outro jogador e nenhum dos métodos de solução em nossa lista foi capaz de consertar para você, você precisará enviar um tíquete de suporte para a Activision. Reveja todos os métodos de solução que você tentou para corrigir o erro e inclua também capturas de tela.

Um associado do suporte entrará em contato com você em alguns dias. A resposta pode nem sempre incluir uma correção e você pode ser solicitado a fornecer mais informações sobre o seu sistema de jogo. Assim que a equipe de suporte tiver todas as respostas de que precisam, eles poderão ajudá-lo ainda mais para corrigir o erro.

Esse período pode variar de um dia a alguns dias. Se você não receber uma resposta ao seu tíquete em alguns dias, você pode tentar entrar em contato com a equipe de suporte através do Twitter, que pode ajudá-lo a obter uma resposta mais rápida na maioria dos casos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 06 de agosto.