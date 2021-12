Como consertar o travamento do Call of Duty no PC

Os jogadores de Call of Duty: Warzone e Black Ops Cold War têm enfrentado travamentos que começaram a aparecer logo após a atualização mais recente ter sido enviada para os servidores ativos. Embora não se saiba o que essa atualização pode ter feito para causar tal erro, os travamentos continuam impedindo os jogadores de jogar o CoD.

Embora geralmente seja necessário uma atualização adicional para se livrar desses erros e travamentos para sempre, existem alguns truques que os jogadores podem experimentar para tentar consertar os travamentos por conta própria. Mesmo se você entrar no jogo sem travar, ainda poderá travar mais tarde se os desenvolvedores não corrigirem os problemas completamente.

Na maioria das vezes, travamentos aparecem no PC, pois as plataformas de console tendem a ser relativamente mais estáveis ​​e otimizadas devido ao hardware fixo.

Veja como você pode consertar travamentos no Call of Duty no PC.

Verifique com a comunidade

Antes de prosseguir e começar a tentar todas as soluções possíveis, você deve verificar com a comunidade e ver se outros jogadores podem estar tendo travamentos frequentes.

Os hubs da comunidade, como o Reddit, costumam ser os melhores lugares para verificar a comunidade, uma vez que os jogadores invadem essas plataformas para ver se o erro que estão enfrentando está afetando a maior parte da base de jogadores.

Se houver vários tópicos sobre travamento de CoD, é provável que você precise esperar que os desenvolvedores implementem uma correção. Erros generalizados geralmente acontecem devido a erros fundamentais que apenas os desenvolvedores podem consertar, e essas atualizações não demoram muito, graças ao alto número de jogadores relatando os erros.

Repare os arquivos do jogo ou reinstale

Os jogos podem travar por vários motivos. Embora alguns travamentos sejam mais fáceis de identificar, pois também vêm com textos de erro, um travamento que ocorre devido a um arquivo corrompido do jogo pode ser menos identificável.

Essas falhas tendem a ser instantâneas e não apresentam nenhum código de erro, o que torna difícil identificar o problema real. Para verificar se há arquivos corrompidos no jogo, você precisará executar uma verificação de reparo ou reinstalar o CoD do zero.

Considerando que o último pode demorar um pouco dependendo da velocidade da sua internet, a maioria dos jogadores geralmente escolhe a primeira opção e executa uma verificação de reparo primeiro. Se por acaso houver um arquivo de jogo corrompido em seu sistema, o processo será capaz de detectá-lo e substituí-lo por uma cópia.

Assim que o processo de reparo terminar, tente entrar no jogo novamente e ver se as falhas ainda estão lá. Os jogadores que continuam com problemas no jogo podem tentar reinstalá-lo como alternativa.

Verifique seu firewall e antivírus

Firewalls e antivírus funcionam muito bem contra malware, mas também podem causar erros no CoD devido a falsos positivos. Se o seu firewall ou antivírus detectar por engano um arquivo do jogo durante uma atualização, isso pode ser o motivo das falhas.

Verifique as seções de quarentena do seu firewall e antivírus e veja se há algum arquivo relacionado ao CoD. Preparar sua pasta de instalação geralmente será uma boa ideia e você também pode tentar desabilitar seu antivírus e firewall antes de executar ou instalar atualizações.

Mantenha seus drivers atualizados

As atualizações frequentes do driver da GPU podem parecer inúteis, mas os desenvolvedores implementam recursos e correções importantes a cada lançamento. Um recurso recente adicionado ao jogo pode causar inconsistências que só podem ser corrigidas com atualizações de driver, portanto, você deve tentar atualizar seus drivers de GPU para ver se isso pode impedir o travamento.

Ambas as GPUs AMD e Nvidia vêm com seus próprios programas de atualização automática, mas você também pode verificar suas páginas de atualização de driver específicas para baixar os drivers mais recentes disponíveis para sua GPU.

Certifique-se de que não haja tarefas em segundo plano que consumam muitos recursos

Call of Duty requer um pouco de RAM virtual para funcionar. Se você conseguiu aproveitar o jogo sem travar até agora, é provável que seu sistema esteja equipado o suficiente para fornecer taxas de quadros suaves.

Apesar de ter um PC capaz de rodar bem os jogos, se estiver com muitas guias do Chrome em segundo plano ou outro software que consome muitos recursos pode causar travamentos durante a reprodução de CoD, uma vez que o jogo não será capaz de funcionar corretamente sem a RAM virtual de que precisa.

Como alternativa, você também pode diminuir suas configurações gráficas para que o CoD exija menos RAM virtual. Diminuir as configurações de vídeo pode resultar em um CoD de aparência pior, mas os ganhos de desempenho podem valer a pena, pois também haverá uma chance de você não travar o CoD novamente.

Não use overlays

Overlays podem tornar o jogo mais fácil, ajudando os jogadores a capturar momentos ou interagir com seus amigos sem sair do jogo. Em PCs de baixo custo, no entanto, usar overlays pode ser a gota d’água e fazer com que os jogadores sofram de travamentos do CoD.

Desative todos os overlays que são ativados quando você faz login no CoD e tente fazer o login novamente no jogo para ver se faz diferença. Embora se acostumar com a falta de overlays possa ser difícil para alguns jogadores, não travar o jogo será uma troca válida.

Enquanto você está nisso, também defina seu jogo para tela inteira, para não desperdiçar nenhum recurso tentando renderizar outros programas em segundo plano.

Se nenhuma das correções acima puder corrigir o travamento, talvez seja hora de enviar um tíquete de suporte. Inclua todas as etapas de solução de problemas que você tentou no tíquete para que a equipe de suporte possa chegar ao problema mais rápido.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 13 de dezembro.