Como conseguir uma placa dourada de identificação de clã em Call of Duty: Modern Warfare

Com o início da segunda temporada de Call of Duty: Modern Warfare, uma nova funcionalidade foi discretamente adicionada ao jogo. Os chamados Regiments (“regimentos”) funcionam basicamente como um sistema de clãs dentro do jogo.

Você pode entrar em um Regimento e escolher uma hora por dia para ganhar XP em dobro ao jogar com os outros membros de seu Regimento. Mas você também pode ter percebido outra novidade dos Regimentos: placas douradas de identificação de clã.

A aparência é esta:

Captura de tela via Activision

O jogo não explica muito bem como fazer com que a placa de identificação fique dourada, mas é bem fácil.

Primeiro, abra a aba Social. Quando estiver lá, abra a aba de Regimentos. Será preciso criar um Regimento e uma placa de clã para ele.

Captura de tela via Activision

Quando estiver em um Regimento com placa de clã, configure a placa do Regiment como a sua. Para fazer isso, abra a aba Barracks e selecione Identity. Quando estiver no menu Identity, selecione Clan Tag (“placa de clã”) e configure para que seja igual à do Regimento.

Captura de tela via Activision

Ao configurar, passe o mouse pela opção Clan Tag e olhe para o canto inferior esquerdo da tela. No PS4, será preciso apertar o quadrado; no Xbox One, apertar X; e no PC, apertar R. Isso permite que você selecione a placa dourada se estiver em um Regimento e se sua placa de clã for igual à do Regimento.

Captura de tela via Activision

E é só isso. Confira se seus amigos também já configuraram a placa dourada, para que vocês pareçam um esquadrão de verdade em Modern Warfare.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 12 de fevereiro.