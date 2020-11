Como completar a missão Operação Caos em Call of Duty: Black Ops Cold War

A série Call of Duty raramente negligencia o modo de campanha do jogo, exceto em Black Ops 4. Black Ops Cold War faz um excelente trabalho em preservar os aspectos centrais do jogo e apresenta uma das melhores campanhas dos jogos CoD recentes.

Você trabalhará incansavelmente para impedir que os soldados soviéticos atinjam seus objetivos durante a campanha e haverá missões paralelas para que você se envolva ainda mais na história. As missões secundárias geralmente são amadas ou odiadas, dependendo do tipo de jogador que você é, mas as missões secundárias de Black Ops Cold War não foram nada além de impressionantes.

Embora abrir caminho para sair das situações seja a própria essência de cada missão do CoD, missões secundárias como a Operação Caos exigirão que você se transforme em um Sherlock Holmes moderno para resolver mistérios.

Esta missão secundária requer que você decifre o código de um disquete e você precisará coletar três peças de evidência de três missões diferentes para fazer isso. Não se preocupe se tiver perdido alguma delas, pois todas as missões podem ser jogadas novamente e você terá a opção de voltar para coletar tudo o que perdeu.

Aqui está tudo o que você precisa para concluir a Operação Caos em Black Ops Cold War.

A primeira inteligência – Nowhere to Run

Sua primeira parada será a missão Nowhere to Run. Conversar com Quasim será o suficiente para colocar as mãos na primeira pista, “uma mensagem codificada”. Não será uma conversa comum, entretanto, já que Quasim se recusará a cooperar no início. Você precisará intimidá-lo para que ele fale tudo, mas tente não machucá-lo, porque você não conseguirá o que deseja se ele estiver ferido.

A segunda inteligência – Brick in the Wall

A segunda informação ficará escondida dentro da missão Brick in the Wall. Fique de olhos abertos para ver um rolo de áudio que ficará em cima de uma mesa dentro de um depósito. Você saberá que está no lugar certo depois de libertar o informante. Você desbloqueará a pista “Numbers Station broadcast” ao coletar o rolo de áudio.

A terceira inteligência – Redlight, Greenlight

A última informação de que você precisa para completar a Operação Caos estará esperando por você na missão Redlight, Greenlight. Confira a parte superior da barra dos anos 80 em que você se encontrará. Você estará procurando a página inicial do Observer, também uma parte da missão Photo Intel.

Como descriptografar o disquete em Call of Duty: Black Ops Cold War Operação Caos

Screengrab via Activision

Depois de obter todas as evidências, você precisará descobrir um número de código e uma palavra-código com base em todas as informações de que dispõe.

Começando com o número do código, verifique a mensagem codificada que você recebeu de Quasim. Você notará números alternando entre vermelho e azul entre as linhas da mensagem e deverá perceber que um de cada cor estará faltando. Descubra as cores que faltam e calcule a diferença entre cada número da mesma cor.

Essas cores e números mudarão continuamente, o que significa que não haverá um único código que funcione para todos os jogadores. Os números azul e vermelho terão um padrão diferente, portanto, você precisará calculá-los separadamente. Logo depois de terminar os cálculos, você precisará ouvir a transmissão do Numbers Station para obter a palavra que corresponde aos números obtidos.

Passando para a parte da palavra de código da missão, você precisará trazer o jornal que coletou do bar durante a missão Redlight, Greenlight. O título da primeira página terá algumas de suas letras em vermelho e essas letras permitirão que você forme o nome de uma cidade.

Volte para a transmissão da Numbers Station mais uma vez e você notará um código coincidindo com o nome da cidade que você acabou de descobrir. Vá até a tela de descriptografia e digite o número e a palavra para desbloquear o disquete.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 13 de novembro.