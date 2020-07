Como assistir ao torneio MFAM Gauntlet de Call of Duty: Warzone em 15 de julho

O MFAM Gauntlet está de volta em mais um torneio de Warzone nesta quarta-feira, com alguns dos maiores criadores de conteúdo e até mesmo alguns atletas profissionais.

Com 20.000 dólares (aproximadamente 100.000 reais) em prêmios, alguns dos melhores jogadores de Warzone do mundo se enfrentam em uma batalha intensa, na tentativa de conseguir o maior número possível de eliminações.

O torneio desta semana é no formato de trios e tem alguns dos jogadores mais sanguinários do novo battle royale de Call of Duty.

Entre os participantes do torneio, estão:

Aydan

Censor

HusKerrs

Jericho

GoldGlove

King Richard

NICKMERCS

Pamaj

Tfue

TeePee

TimTheTatMan

Symfuhny

Vikkstar

e mais

Como assistir ao torneio MFAM Gauntlet de Call of Duty: Warzone

A ação começou às 17h BRT de hoje, 15 de julho. Você pode encontrar a maior parte das streams do torneio no próprio diretório de Call of Duty: Modern Warfare na Twitch.

Você também pode ver parte da ação no canal oficial do MFAM Gauntlet na Twitch, mas a perspectiva dos participantes dá uma noção melhor da luta. Alguns jogadores também transmitem no YouTube, então o diretório de lá também tem alguns nomes.

Todas as informações sobre o MFAM Gauntlet podem ser encontradas no site oficial, incluindo placar, colocações, pontuações e mais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 15 de julho.