Finalmente chegou. O multijogador de Call of Duty: Black Ops Cold War será revelado hoje, em toda sua glória, e o mundo inteiro poderá ver ao vivo.

Black Ops Cold War, sequência direta de CoD: Black Ops, de 2010, se passa no início da década de 1980 e marca o retorno de personagens queridos como Frank Woods, Alex Mason e Jason Hudson.

🕙 10:00am PT pic.twitter.com/QaXw6ui96b — Call of Duty (@CallofDuty) September 8, 2020

A campanha do jogo certamente estará cheia de viradas épicas, mas os fãs clamam por novidades do modo multijogador. Era esperado que houvesse mais detalhes antes do lançamento completo do novo CoD, que será em 13 de novembro.

Prometendo uma transmissão com “os maiores streamers do mundo” nas redes sociais do jogo, a equipe de Call of Duty planeja mostrar alguns dos modos, armas e mais novidades do jogo.

Saiba como assistir à revelação.

Como assistir à revelação do multijogador de Call of Duty: Black Ops Cold War

O canal de Call of Duty na Twitch estará ao vivo às 14h BRT de 9 de setembro. A revelação acontece lá e será transmitida por streamers como Maven e Merk, que, entre outros, também vão demonstrar o jogo e algumas novidades.

Se por algum motivo você não conseguir ver o evento na Twitch, opções não vão faltar. Primeiramente, ele também deve ser transmitido na página de Call of Duty no YouTube, então você pode tentar por lá.

A stream também será transmitida no Twitter, onde também é possível definir um lembrete. Por fim, o Facebook também transmitirá o evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 09 de setembro.