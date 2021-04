Call of Duty: Modern Warfare é o antecessor de Call of Duty: Black Ops Cold War, jogo mais recente da série. Mas Modern Warfare ainda recebe atualizações, assim como Call of Duty: Warzone, que foi lançado durante o ciclo de Modern Warfare.

Modern Warfare é um jogo excelente para jogar com amigos, mas às vezes jogar sozinho é melhor ou você só está com vontade de fazer isso mesmo. Entender como aparecer offline em Call of Duty: Modern Warfare, no entanto, é um pouco confuso e requer algumas etapas adicionais.

A maior parte dos jogadores já se acostumou a aparecer offline selecionando a opção correspondente em seu Xbox ou PlayStation. Mas você pode ter percebido que isso não faz com que você apareça offline em Modern Warfare. Para aparecer offline dentro do jogo, é preciso mudar as configurações da sua conta Activision.

Primeiro, é preciso acessar sua conta da Activision no site oficial. Quando terminar, abra seu perfil e clique na opção Account Linking (Conectar contas). Aqui, você verá as contas em cada Rede de Jogo e Rede Social.

Encontre a plataforma que você usa e as três opções abaixo dela. Se não tiver conectado a sua conta do jogo, clique na opção do link e siga as instruções na tela. Será preciso fazer login no seu perfil na plataforma antes de poder aparecer offline.

Quando sua conta estiver conectada, volte às três opções abaixo da conta conectada. Uma das três opções é chamada "Sign on Visible" ("Entrar como Disponível"), que pode ser ativada ou desativada. Desativar essa opção impede que seus amigos vejam quando você entrar em Modern Warfare, então você pode jogar sozinho.

Aparecer offline em Modern Warfare pode dar trabalho na primeira vez, mas, depois de conectar sua conta, é só ajustar uma opção.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 25 de abril.