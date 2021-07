Como adicionar amigos no Call of Duty: Mobile

Call of Duty: Mobile teve um lançamento monumental, com desempenho melhor do que a maioria das pessoas esperava. O jogo de tiro em primeira pessoa gratuito acumulou mais de 35 milhões de jogadores em menos de uma semana e seu número continuou a aumentar.

Existem seis modos de jogo em CoD: Mobile, incluindo Mata-Mata em Equipe, Contra Todos, Dominação, Zona de Conflito e Linha de Frente. Mas, de longe, o mais popular é o modo Battle Royale para 100 jogadores, originalmente popularizado por PUBG.

Call of Duty é e sempre foi uma experiência social, e sua contraparte móvel não é diferente. Você pode jogar sozinho, mas é aconselhável se juntar a amigos, especialmente no modo Battle Royale. Mas como você adiciona amigos e os convida para um jogo de CoD: Mobile?

Como adicionar amigos

Como a maioria dos jogos multijogador, você precisará adicionar seu amigo à lista de amigos antes de convidá-lo para uma partida. Felizmente, em CoD: Mobile é fácil de navegar e seu menu é intuitivo.

Para adicionar um amigo, você precisará:

Inicie o CoD: Mobile e deixe-o carregar no menu principal.

Selecione o ícone Amigos localizado na parte superior direita da tela.

Você será direcionado para uma nova guia, onde encontrará a opção “Adicionar amigos”.

Digite a ID de usuário ou nome do seu amigo e clique no botão de pesquisa.

Com base no que você digitou, você verá jogadores que se encaixam na descrição e precisará clicar no botão dourado Solicitar para enviar oficialmente um pedido de amizade.

Agora, tudo que você precisa fazer é esperar que eles aceitem seu pedido de amizade e você estará pronto para jogar.

Como convidar seus amigos para uma partida

Depois de adicionar seus amigos à lista de amigos, você pode formar equipes em duplas ou esquadrões de quatro e batalhar contra seus oponentes.

Para entrar em um esquadrão com companheiros, você precisará:

Abra o menu multijogador.

Escolha a opção Convidar amigos que deve estar logo abaixo da configuração Partida Ranqueada. Você deve ser capaz de ver todos os seus amigos que estão on-line na guia que será aberta.

Selecione os amigos que você gostaria de convidar para sua equipe clicando nos botões de adição ao lado de seus nomes. Seus amigos terão cerca de dois minutos para aceitar seu convite para o plantel.



Assim que todos os seus amigos aceitarem seu convite, você pode clicar no botão Iniciar e ir direto para a ação.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath e Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 14 de abril.