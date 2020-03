Call of Duty: Warzone estará disponível para Switch ou mobile?

Call of Duty: Warzone é um battle royale gigante que se passa no universo de Modern Warfare e será lançado hoje para PC, PS4 e Xbox One.

O modo de jogo será gratuito e terá suporte entre plataformas. Se você tiver algum dos consoles acima ou um PC com os requisitos mínimos, pode jogar e pode jogar com amigos, não importa o sistema que usem.

Naturalmente, por ser gratuito, muitos irão se perguntar se o jogo estará disponível em outras plataformas que não PC, PS4 e Xbox One. Battle royales estão em todo lugar, incluindo o Nintendo Switch e dispositivos móveis como celulares e tablets.

Então a dúvida é: Call of Duty: Warzone estará disponível para Switch ou para dispositivos móveis?

Call of Duty: Warzone estará disponível para Nintendo Switch ou dispositivos móveis?

Tanto os jogadores de Nintendo Switch quanto os de mobile certamente vão querer entrar na onda de Warzone. Infelizmente, porém, parece que será preciso arranjar outra forma.

Até o momento, não existe, planos de levar Warzone para o Nintendo Switch nem para dispositivos móveis. Os fãs de mobile podem baixar Call of Duty: Mobile para ter um pouquinho de CoD, enquanto os que usam Switch vão precisar usar outra plataforma para aproveitar o jogo.

Por enquanto, Call of Duty: Warzone só estará disponível para PC, PS4 e Xbox One. Ele poderia, em breve, ficar disponível para os novos PS5 e Xbox Series X, mas a Activision ainda não anunciou nada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 9 de março.