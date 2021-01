Call of Duty: Modern Warfare foi o jogo mais lucrativo de 2020, por uma ampla margem

Call of Duty: Modern Warfare e Warzone combinados geraram quase US$ 2 bilhões em receitas em 2020, de acordo com um novo relatório da SuperData Research.

Esse número coloca Call of Duty no topo da lista de receitas geradas por títulos premium em 2020 por uma ampla margem. O combo de CoD de MW e Warzone arrecadou US$ 1,91 bilhão, de acordo com a SuperData, enquanto o segundo colocado, FIFA 20, arrecadou US$ 1,08 bilhão.

Screengrab via SuperData Research

A mudança de Call of Duty para um modelo sazonal com uma loja no jogo cheia de cosméticos e que é atualizada com frequência obviamente funcionou bem. No passado, a Activision costumava vender pacotes de DLC sazonais por US$ 15 ou US$ 20. Mas agora, quase sempre há algo novo entrando na loja a cada poucos dias.

Com Warzone sendo o primeiro jogo Battle Royale gratuito da série, a popularidade de CoD explodiu em 2020, o que é impressionante considerando que a franquia de FPS está sempre no topo ou perto do topo da receita a cada ano.

"Call of Duty: Modern Warfare cresceu para se tornar o jogo premium de maior ganho de 2020", disse a SuperData." O jogo mudou para um modelo de negócios híbrido em março com o lançamento do modo de battle royale gratuito, Warzone, e a barreira mais baixa de entrada fez com que o número de jogadores saltasse. Muitos desses novos jogadores não apenas compraram conteúdo do jogo, mas também acabou pagando para fazer o upgrade para o jogo completo."

A cada dois meses, chega uma nova temporada, juntamente com um novo passe de batalha por cerca de US$ 10. Os jogadores também podem gastar dinheiro real para comprar pontos CoD para completar o passe, caso não consigam terminá-lo apenas jogando.

O desenvolvimento de Warzone continua em 2021 junto com a mais nova entrada da franquia, Call of Duty: Black Ops Cold War, que foi lançado em 10 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 06 de janeiro.