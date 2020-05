Call of Duty: Modern Warfare é o jogo mais vendido de 2020 até o momento e um dos sucessos mais rápidos da história dos EUA

A NPD divulgou suas estatísticas de abril de 2020, revelando que Call of Duty: Modern Warfare é o quarto jogo de venda mais rápida na história dos EUA.

Modern Warfare foi lançado há mais de sete meses e continua vendendo incrivelmente bem. Foi o segundo jogo mais vendido em abril, atrás apenas de Final Fantasy VII Remake. Também é o jogo mais vendido de 2020 e dos últimos 12 meses.

Top 10 best-selling video games year-to-date ending April 2020, according to The NPD Group#videogames pic.twitter.com/IHkMmvlQnR — NPD Games (@npdgames) May 22, 2020

Em abril, Modern Warfare até superou o sucesso do título de Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons.

E não é só o novo título. O relançamento Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered saiu para PS4 no fim de março e para Xbox One e PC em abril. Com isso, tornou-se o sétimo título mais vendido no mês.

Impulsionado pelo battle royale Warzone e pelo multijogador de Modern Warfare, Call of Duty está, evidentemente, mais popular que nunca. Com um novo título da franquia Call of Duty para 2020 e revelação planejada para as próximas semanas, a série não parece estar perto de acabar.

Os 10 títulos mais vendidos em abril de 2020 ainda incluem NBA 2K20, Grand Theft Auto V, Resident Evil 3 Remake e MLB The Show 20.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 22 de maio.