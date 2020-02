Call of Duty: Modern Warfare adiciona playlists com tema do Dia dos Namorados para o fim de semana

Call of Duty: Modern Warfare entrou na onda do Dia dos Namorados com alguns títulos atrevidos na lista de reprodução para celebrar todos aqueles que estão apaixonados ou completamente sozinhos.

Quase todas as listas de reprodução receberam um nome especial, e algumas delas são bem engraçadas. As listas de reprodução continuam as mesmas quando se trata de jogabilidade, mas os nomes dão um ar mais divertido a elas.

As principais listas de reprodução incluem “Ready to Mingle” (Pronto para se misturar), “Friends With Benefits” (Amigos com Benefícios), “Double Date” (Encontro Duplo) e “Third Wheel” (Terceiro Degrau). Mas a diversão não termina aí, pois até os modos de jogo Quick Play entraram em ação.

Os nomes sugestivos na lista de reprodução Quick Play incluem “Hot Singles in your Area” (Solteiros Sensuais na sua Região), “Punish Me” (Me Bate), “Looking For the One” (Procurando o Meu Alguém), “Love Hotel” (Hotel do Amor), “Heartpoint”, “Got the Digits” (Peguei o Número) e “Wanna Cyber?”.

Embora os modos de jogo não sejam diferentes, algumas das listas de reprodução têm XP em dobro ou XP de arma em dobro, conforme observado na tela ao selecionar em qual lista de reprodução entrar.

Portanto, mesmo que você não tenha ninguém com quem passar o feriado do Dia dos Namorados, você nunca estará “para sempre sozinho” em Call of Duty, mesmo que seus inimigos provavelmente sejam um pouco mais severos com você do que em qualquer encontro sensual em que você poderia estar.

A atualização da lista de reprodução da Infinity Ward também removeu o Tavorsk District de Ground War enquanto a desenvolvedora corrigi alguns erros. Gunfight Tournaments também estão ativos, com novas recompensas.

As listas de reprodução do Dia dos Namorados estarão disponíveis até 17 de fevereiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 14 de fevereiro.