Call of Duty: Mobile pode receber outro fuzil de atirador

Duas novas armas serão lançadas em Call of Duty: Mobile na próxima temporada do jogo, e uma dessas armas pode ser um fuzil de atirador.

Ontem, a Activision postou um teaser de uma arma escurecida e pediu aos jogadores que adivinhassem o que poderia ser. A arma se assemelha ao fuzil SKS de outros títulos Call of Duty.

Imagem via Activision

Se for lançada, a arma se tornará o segundo fuzil de atirador do CoD: Mobile depois do Kilo-Bolt Action, que foi lançado em agosto de 2020. Sendo um fuzil de atirador, o SKS provavelmente terá um modo de tiro semiautomático. As estatísticas exatas estarão disponíveis quando a arma for oficialmente revelada.

Na semana passada, a Activision também indicou a outra arma que está chegando ao CODM. O teaser mostrou uma arma que lembra o Famas, que é um fuzil de assalto.

A próxima temporada de Call of Duty: Mobile está prevista para começar em 26 de janeiro. A Activision revelou que a nova temporada não será chamada de temporada 14. Em vez disso, a empresa decidiu atualizar a contagem sazonal. Portanto, a primeira temporada de 2021 de Call of Duty: Mobile será chamada de primeira temporada.

Além das duas armas, um novo modo e mapa também podem entrar no jogo na primeira temporada. Estes são o Attack of the Undead 20 e o mapa Rebirth. A Activision disse que irá revelar a nova temporada no final desta semana.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 18 de janeiro.