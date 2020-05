O novo modo Duelo 1×1 já está disponível no mapa Saloon em Call of Duty: Mobile. O mapa mais recente a ser lançado, Saloon, é um mapa exclusivo do CODM.

O modo 1×1 é jogável apenas no mapa Saloon. O mapa é o menor do jogo e será usado apenas nos modos de tempo limitado 1×1 e dois contra dois.

O modo 1×1 será jogado no formato de melhor de três rodadas. O primeiro jogador a atingir sete vitórias vence a rodada. O modo tem um sistema baseado em rodadas para garantir que, mesmo que um jogador obtenha vantagem na partida, o adversário ainda possa recuperar o atraso na próxima rodada.

O modo também adicionou outra mecânica interessante ao CODM. Na primeira rodada, os dois jogadores são livres para escolher a arma que quiserem. Na segunda rodada, no entanto, o perdedor da rodada anterior poderá escolher o tipo de arma da próxima rodada. O vencedor receberá uma arma aleatória deste carregamento.

Isso foi feito para que jogadores que dominam apenas uma classe específica de armas também tenham chances de ganhar neste novo modo.

Além do modo 1×1 e do novo mapa, o Call of Duty: Mobile também lançou uma atualização da comunidade ontem. Ele revelou que a Activision não lançará uma compilação pública do servidor de teste para testar a próxima versão do jogo antes de um lançamento global, ao contrário dos últimos dois meses. A Activision disse que isso ocorrerá porque há um pouco mais de tempo antes do lançamento da nova versão, portanto, um servidor de teste não é necessário.

A atualização da comunidade também revelou que o primeiro teaser para a próxima temporada de CODM será lançado neste final de semana nas mídias sociais do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 15 de maio.