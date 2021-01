Call of Duty: Mobile está recebendo um novo modo no Battle Royale

O modo battle royale de Call of Duty: Mobile vai ficar muito mais emocionante. A Activision revelou ontem o modo Blitz BR, que apresenta círculos menores e ação mais intensa. Ele será lançado na primeira temporada de 2021 de CoD: Mobile.

Neste modo, a zona azul já terá diminuído para uma pequena parte do mapa isolado. Os jogadores têm que pousar nesta área menor, procurar suprimentos e obter a vitória eliminando todos os inimigos. A zona também encolherá muito mais rápido do que normalmente, o que significa que os combates serão mais rápidos e mais curtos.

Ao contrário do modo Battle Royale tradicional, que tem 100 jogadores, o Blitz conterá apenas 40 jogadores.

⭕ Smaller zones

➖⌚ Less time

💥 More action!



🆕 New mode, Blitz is coming to #CODMobile Battle Royale as a part of the next season! pic.twitter.com/nAoBImthi3 — Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) January 24, 2021

Além do Blitz, outro novo modo está chegando ao CoD: Mobile na próxima temporada. Este é o Attack of the Undead 20. É uma versão melhorada do modo que foi lançado no jogo no ano passado. Ele conterá 20 jogadores.

Duas novas armas e um mapa também foram confirmados para a Nova Ordem. Uma das armas foi revelada ontem, e é o fuzil de assalto FR .556. A outra arma pode ser um fuzil de atirador.

O novo mapa, por outro lado, é exclusivo do Call of Duty: Mobile. Chama-se Reclaim e se passa no mercado de uma cidade abandonada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 24 de janeiro.