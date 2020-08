Call of Duty: Mobile data de retorno do modo Attack of the Undead revelada

Um dos modos mais exclusivos em Call of Duty: Mobile é o “Attack of the Undead”. Foi lançado por um período limitado durante a sétima temporada. Desde a sua remoção, os jogadores perguntam sobre o seu retorno ao jogo. A Activision atendeu a essa chamada em uma atualização da comunidade no Reddit hoje.

O modo Attack of the Undead voltará no dia 3 de setembro às 21h00. Sendo um modo em destaque, por um tempo limitado, embora a data em que o modo sairá do jogo ainda não tenha sido revelada.

Para quem não sabe, o modo é semelhante ao modo infectado em outros títulos do Call of Duty. No Attack of the Undead, um jogador é escolhido aleatoriamente para se tornar o zumbi no início de uma partida. Este jogador tem que infectar os humanos antes que o tempo acabe. Os mortos-vivos ressurgirão ao serem mortos, enquanto os sobreviventes se transformarão em mortos-vivos. Os sobreviventes serão equipados com armas, enquanto os mortos-vivos terão apenas uma faca para derrubar os humanos.

A Activision também revelou que os teasers da 10ª temporada começarão a chegar neste fim de semana. A nova temporada começará por volta de 11 de setembro. Além disso, o CODM celebrará seu primeiro aniversário em 1º de outubro. A Activision disse que haverá “algo especial” no jogo para marcar a ocasião importante.

Enquanto os jogadores esperam o modo chegar, eles podem jogar os outros modos apresentados no jogo. Isso inclui os modos Caça a Objetos, Somente Franco-Atirador e acelerado 10v10.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 28 de agosto.