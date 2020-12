Call of Duty: Explicação e correções do “dev error 5476” em Warzone

O “dev error 5476” deve ser familiar aos jogadores de Call of Duty: Modern Warfare e Warzone. O erro apareceu alguns meses antes do lançamento de Black Ops Cold War e foi eventualmente corrigido pela Infinity Ward.

Embora a maioria dos fãs pensasse que era o fim do “erro dev 5476”, ele está de volta com a atualização mais recente. Os fãs já estão relatando o erro em várias plataformas e o erro parece estar impedindo os jogadores de entrar no multijogador e nos lobbies de Warzone. As origens do erro são desconhecidas, mas parece ser sobre instabilidades do lado do servidor em relação aos perfis dos jogadores.

A Infinity Ward ou a Activision não divulgaram nenhuma informação sobre o erro, mas existem algumas soluções caseiras testadas pela comunidade que você pode experimentar para resolver o problema sozinho. O problema deve ser resolvido em alguns dias com uma correção da Infinity Ward, mas você ainda pode obter sua dose diária de CoD antes de ter que esperar.

Veja como você pode corrigir o “dev error 5476” em Call of Duty: Warzone e Modern Warfare.

Como corrigir o “dev error 5476” em Call of Duty: Warzone e Modern Warfare

Por mais estranho que possa parecer, a maioria da base de jogadores de Warzone / Modern Warfare está relatando que mudar seu cartão de visita e emblema para algo diferente de “randomizado” foi capaz de corrigir o “dev error 5476” para eles.

Para fazer isso, você precisará abrir o Call of Duty: Modern Warfare e navegar até o modo multijogador, quartel, personalização e identidade.

Quando estiver lá, escolha os cartões de visitas e escolha um deles. Não selecione a opção de usar um aleatoriamente, pois isso pode ser a causa do “dev error 5476”. Faça o mesmo com os emblemas e você estará pronto para voltar à ação.

Se mudar seu emblema e cartão de chamada não resolver o problema, tente sair do jogo e reiniciar o roteador antes de tentar novamente. Você também pode tentar reinstalar o jogo, pois é uma das soluções mais recomendadas para todos os erros relacionados ao CoD. Mas considerando o tamanho do jogo, essa pode ser uma opção menos do que ideal.

Recomendamos ficar de olho nos fóruns da comunidade para outras correções alternativas que podem surgir no futuro e entrar nas discussões se o erro continuar aparecendo para você. Fique de olho na Infinity Ward no Twitter também, já que a desenvolvedora tende a atualizar os fãs sobre os erros conhecidos nas redes sociais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 16 de dezembro.