Call of Duty: Black Ops Cold War Zombies é gratuito?

Call of Duty: Black Ops Cold War já está disponível em todas as plataformas, então você já pode aproveitar o novo modo Zombies. Mas o novo modo Zombies só está disponível dentro de Cold War, não é um título gratuito separado.

É preciso comprar uma cópia de Cold War para jogar o novo modo Zombies, que faz parte do multijogador e da campanha do jogo. O novo modo refaz completamente o sistema de nivelamento, sincronizado com a progressão de Cold War. A progressão de Cold War também é sincronizada com a de Modern Warfare e Warzone em um novo sistema que permite manter o nivelamento em qualquer jogo que estiver jogando.

Os fãs que quiserem experimentar Call of Duty de forma gratuita ainda podem baixar Warzone, que é um jogo separado de Call of Duty: Modern Warfare. Warzone tem todas as armas e conteúdo de Modern Warfare e será aos poucos atualizado com o conteúdo de Cold War. Os operadores de Cold War já estão disponíveis em Warzone e as armas de Cold War também serão disponibilizadas, mas só quando os jogos sincronizarem, em 10 de dezembro.

É improvável que o modo Zombies de Cold War se torne gratuito no futuro. Mas espere mais conteúdo do Zombies no futuro, já que a Treyarch já confirmou que haverá conteúdo em DLC para a primeira temporada de Cold War. Se quiser aproveitar os aterrorizantes zumbis, você precisa adquirir Cold War para sua plataforma favorita.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 13 de novembro.