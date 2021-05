Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone recebem XP em dobro neste fim de semana para a terceira temporada

O XP em dobro está chegando em Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone um dia após a atualização da terceira temporada chegar a ambos os jogos, anunciou a Treyarch.

A atualização de meio da temporada, '80s Action Heroes, vai ao ar na madrugada de 20 de maio, adicionando novo conteúdo a ambos os jogos. Mas o período de XP em dobro começa na sexta-feira, 21 de maio às 14h e durará todo o fim de semana para comemorar a atualização.

The '80s Action Heroes event is about to begin. Let's kick it up a notch.



2XP Weekend starts at 10AM PT Friday in #BlackOpsColdWar and #Warzone! pic.twitter.com/mIjZAwQDgJ — Treyarch Studios (@Treyarch) May 19, 2021

John Rambo de Sylvester Stallone e John McClane de Bruce Willis estão prontos para entrar no jogo esta semana como novos operadores em Black Ops Cold War e Warzone, continuando o tema dos anos 80 desta temporada que começou com Verdansk viajando no tempo de volta a 1984.

Em Black Ops Cold War, um mapa de Call of Duty favorito de todos os tempos retorna. Standoff, um mapa competitivo do Black Ops II, vai se juntar à rotação do jogo com a atualização, oferecendo mais um remake popular. Outros mapas clássicos como Raid e Express já estão no jogo.

Warzone está recebendo coisas novas e legais também. Novos pontos de interesse em Verdansk, inspirados em Rambo e Duro de Matar, serão adicionados ao jogo com a atualização intermediária. A Torre Nakatomi, os Campos de Sobrevivência e o Posto Avançado da CIA são todos novos locais a serem visitados.

A atualização também apresenta um novo modo de battle royale temático chamado Power Grab. Neste modo, o colapso do círculo é menor do que no BR tradicional, incluindo cinco estágios e nenhum Gulag para escapar quando você morrer. Em vez disso, os companheiros devem ser revividos através da estação de compra ou pegando suas etiquetas de identificação ao morrer.

Deve ser um fim de semana divertido em Call of Duty, não importa qual dos jogos mais novos você goste.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 19 de maio.