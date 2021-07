Call of Duty: Black Ops 4 é um dos jogos gratuitos de julho na PlayStation Plus

Mais Call of Duty de graça.

Call of Duty: Black Ops 4 é um dos três jogos gratuitos para assinantes PlayStation Plus neste mês de julho.

Black Ops 4 foi lançado originalmente em 2018 e incluiu a primeira empreitada da franquia no gênero battle royale com Blackout. A versão gratuita de Black Ops 4 também inclui o modo Blackout, caso você nunca tenha jogado ou esteja com saudade.

A Plague Tale: Innocence para PS5, Call of Duty: Black Ops 4 e WWE 2K Battlegrounds para PS4 são os jogos para assinantes PlayStation Plus de julho: https://t.co/4Ga5hrNfxY pic.twitter.com/85tRBN1Em9 — PlayStation Brasil (@PlayStation_BR) June 30, 2021

Black Ops 4 também foi o primeiro Call of Duty a não incluir um modo campanha. Ele inclui, porém, o modo Zombies. Então, ao pegar o jogo de graça, você terá acesso ao multijogador, a Blackout e a Zombies sem pagar nada. Você pode jogar tanto no PS4 quanto no PS5.

Os outros jogos que ficarão gratuitos para membros PS Plus em julho são A Plague Tale: Innocence e WWE 2K Battlegrounds. Esses três jogos ficarão disponíveis em julho de 2021, mas não serão mais gratuitos quando o mês acabar, pois novos jogos entrarão na promoção.

Já fazem alguns anos que o PlayStation é o lugar certo para encontrar conteúdo gratuito de Call of Duty. Cada nova temporada tem um pacote gratuito de DLCs, além de modos exclusivos, como Onslaught no Zombies de Black Ops Cold War.

Os três jogos estarão disponíveis de 6 de julho até 2 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 30 de junho.