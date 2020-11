Atualização 1.29 de Call of Duty: Warzone está disponível para pré-download no PS4

Se você joga Call of Duty no PlayStation 4, já pode fazer o pré-download da atualização 1.29 para Call of Duty: Modern Warfare e Warzone.

É provável que a atualização prepare Warzone para o conteúdo de Black Ops Cold War que será lançado junto com o jogo, na sexta-feira, 13 de novembro.

A atualização tem aproximadamente 33 GB no PS4 e não está disponível para pré-download para PC e Xbox no momento. O download pode ser iniciado selecionando Modern Warfare no menu do PS4, pressionando o botão de Opções e selecionando “Check for Updates” (“Procurar Atualizações”).

Black Ops Cold War originalmente começaria a ser integrado em Warzone em dezembro, então não sabemos o que vai mudar no jogo nesta semana. Quando a integração acontecer, as armas e operadores do novo jogo poderão ser usados em Warzone.

É possível que a atualização já esteja incluindo parte do conteúdo, mas que ele não possa ser usado até a temporada ser lançada. Também pode ser algum tipo de manutenção ou algo maior.

Saberemos com mais certeza de que se trata a atualização quando ela for ao ar, possivelmente junto com o lançamento de Black Ops Cold War, em 13 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 09 de novembro.