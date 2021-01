As melhores configurações de assistência de mira para Call of Duty: Warzone.

O assistente de mira é uma configuração importante em qualquer jogo de tiro em primeira pessoa, e Call of Duty: Warzone não é diferente.

Para jogadores que jogam Warzone no controle, seja no PC ou no console, há uma configuração nas opções do Controle no jogo que mudará a configuração do assistente de mira.

A assistência de mira é a maneira sutil do jogo de ajudar os jogadores de controle a acertar seus alvos, uma vez que normalmente é muito difícil manter a precisão com os analógicos em vez de um mouse e teclado.

Como a maioria das coisas na vida e nos jogos, essa configuração se resumirá à preferência. Mas aqui está uma explicação rápida de todas as configurações do assistente de mira disponíveis no Warzone.

Screengrab via Activision

Desativado

Desative a assistência de mira.

Este não é indicado. A assistência de mira existe em quase todos os jogos de tiro em primeira pessoa ao usar um controle, em algum nível. Se você desligá-lo, ficará imediatamente aparente e o colocará em desvantagem em qualquer tiroteio.

Padrão

Desaceleração de mira tradicional perto do alvo.

Esta é a configuração padrão do jogo e, sem dúvida, a melhor. Só faz sentido desligar esta configuração se você estiver realmente tendo problemas para acertar os tiros. A configuração padrão é a assistência de mira que os desenvolvedores pensaram para o jogo.

Precisão

Lentidão de mira forte que só entra em ação quando mira mais perto do alvo. Melhor para jogadores precisos.

Esta configuração é uma espécie de mistura. Use esta configuração se você achar que a assistência de mira está atrapalhando sua mira mais do que ajudando. Apenas jogadores altamente qualificados irão querer experimentar esta configuração.

Foco

Forte desaceleração da mira que também entra em ação quando erramos o alvo por pouco. Melhor para jogadores novos em mira analógica.

Se você é novo em controles ou jogos em geral, ou se tem dificuldade para acertar os tiros, experimente este e veja se faz diferença para você. O assistente de mira entrará em ação se você atirar perto de um inimigo, mas errá-lo por pouco.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 04 de janeiro.