Activision confirma que Call of Duty: Warzone poderá contar com 200 jogadores em partida

Call of Duty: Warzone, o número atual de jogadores é de 150, mas em breve aumentará para 200, confirmou a Activision.

O co-chefe da Infinity Ward, Patrick Kelly, disse ao USA Today que o estúdio está jogando com 200 jogadores e que em breve chegará ao público.

“Trouxemos várias reviravoltas para o royale”, disse Kelly. “Eu acho que o mundo em que você joga será inegavelmente único. Por um lado, começamos com 150 jogadores, enquanto o normal é ver de 60 a 100. Na verdade, posso dizer que já estamos jogando com 200 jogadores. Nós vamos lançar isso um pouco mais tarde.”

O mapa de Warzone é grande e está sendo constantemente preenchido com jogadores que reentram no jogo após serem derrotados, por isso já parece bastante cheio. A adição de mais 50 jogadores à disputa tornará as coisas ainda mais interessantes.

O mapa está repleto de locais clássicos de Call of Duty, veículos, toneladas de itens e muitos lugares para os jogadores explorarem. O jogo oferece esquadrões em grupos de três.

Não está claro quando a contagem de jogadores será alterada ou se será separada da lista de reprodução atual que possui 150 jogadores.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 11 de março.