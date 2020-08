A 9ª temporada de Call of Duty: Mobile está fazendo grandes mudanças na progressão e desbloqueio de armas

As armas poderão ser atualizadas além do nível 50.

A atualização da nona temporada de Call of Duty: Mobile é a maior até agora, com uma tonelada de novos recursos surgindo. Isso inclui o Gunsmith, o mapa Shipment 1944 e grandes mudanças no modo Battle Royale.

Com o lançamento do Gunsmith, a Activision também está mudando a forma como as armas serão classificadas e atualizadas no jogo. Desbloquear armas também será mais fácil. Essas mudanças foram reveladas em uma atualização da comunidade no Reddit ontem.

Progressão de armas

A nona temporada do jogo verá todas as armas separadas em tipos diferentes, cada uma com um sistema de XP diferente. No passado, diferentes variantes (skins) para a mesma arma tinham que ser atualizadas separadamente. O nível mais alto que qualquer variante de sua arma tem atualmente se tornará o nível daquele tipo inteiro na nona temporada.

Outra mudança importante é que as armas agora podem ser atualizadas além do nível 50. Os jogadores desbloquearão um novo acessório em cada nível. Isso faz sentido, já que muitos novos acessórios estão chegando com o Gunsmith.

Desbloqueando armas

Obter armas está ficando muito mais fácil na próxima temporada. Todas as armas poderão ser desbloqueadas apenas jogando o jogo em “sistemas diferentes”. Isso inclui recompensas de nível de jogador, missões de Gunsmith e o passe de batalha grátis.

Possuir ou adquirir qualquer variante de uma arma irá desbloquear a arma na nona temporada.

Outras mudanças

Cada arma também receberá uma variedade de camuflagens que podem ser desbloqueadas completando missões ou avançando níveis no jogo.

Projetos foram introduzidos no lugar de variantes lendárias e épicas de diferentes armas. Estas são “armas pré-fabricadas” que permitirão aos jogadores utilizar um design ou configuração específica para uma arma.

Armas de menor raridade se tornarão camos. Isso pode ser aplicado às armas do Gunsmith da nona temporada.

Retículos, amuletos e adesivos também estão chegando e podem ser adicionados às armas.

Haverá 10 loadouts disponíveis no Gunsmith que os jogadores terão que desbloquear. Isso faz sentido, pois o Gunsmith permitirá que os jogadores façam uma variedade de personalizações.

O Gunsmith também pode ser usado para criar cinco loadouts personalizados para o modo Battle Royale. Esses loadouts podem ser acessados ​​por meio de airdrops.

Outra mudança no modo Battle Royale é que os acessórios já estarão anexados às armas. No lugar desses, os jogadores terão que explorar o mapa para “mods de armas” específicos. Isso concederá diferentes vantagens às armas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 08 de agosto.