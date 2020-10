A 11ª temporada Call of Duty: Mobile começou

A atualização antecipada da 11ª temporada de Call of Duty: Mobile chegou. A Activision disse que muitos recursos estão chegando ao jogo com a nova temporada para marcar o primeiro aniversário do jogo, que foi lançado em 1º de outubro de 2019.

A temporada é apropriadamente chamada de “Aniversário”. Ela está trazendo uma nova arma, modo, mapa, acessórios e muito mais para o jogo. Além disso, muito conteúdo estará chegando durante toda a temporada como parte da comemoração do aniversário. Ainda não foi revelado o que será.

Os jogadores podem atualizar o jogo e jogar o novo modo em destaque, No Máximo. Neste modo, os jogadores entram no “estado de manivela” depois de matar, o que oferece mais pontos. Os jogadores terão que matar em um curto espaço de tempo no estado acionado. Se um jogador não for capaz de fazer isso, eles se autodestruirão. Os jogadores também ganham velocidade, recarga mais rápida e fortalecimentos de aumento de ADS no estado acionado.

O novo mapa é King de Modern Warfare. Ele será lançado mais tarde durante a temporada. Apenas os modos de duelo um contra um e dois contra dois serão jogáveis.

Uma nova arma chamada Fennec e uma nova Série de Pontuação VANT Avançado será lançada com o passe de batalha da 11ª temporada amanhã às 21h00. A Fennec é uma submetralhadora de curto alcance com uma cadência de tiro muito alta. Outra arma, a NA-45 do Advanced Warfare, chegará no final desta temporada com um evento no jogo.

Uma nova vantagem, Tático, também entra no jogo. Quando está equipada, os jogadores geram uma peça extra de equipamento tático.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 13 de outubro.