Wordle game help: 5-letter words with ‘A’ and ‘S’

Wordle was so successful that many other similar versions emerged to be played by players who had already finished their daily challenges.

Dordle and Quordle are two versions that use the same rules as the original, but with the twist of making your players guess two and four words at the same time, using the same attempts for both. In order to find the answer, players are given a greater number of attempts than the original, according to the number of words that need to be guessed; two for Dordle and four for Quordle.

Other versions prefer to bet on different themes and may even work by guessing other features instead of with letters. Squirdle, for example, makes players guess Pokémon by comparing their types, generation, size, and weight.

In a very different way, Nerdle turns the word game into a numbers game. In it, it is necessary to guess a functional mathematical equation, finding numbers and signs.

Related: How to solve Wordle puzzles: Five-letter words with ‘A’ as the only vowel

If you’re having trouble solving the original Wordle after only discovering the correct answer has the letters ‘A’ and ‘S’, here are some five-letter words with ‘A’ and ‘S’, sorted alphabetically so that you have less work to filter your choices by the letters you’ve already eliminated.

Five-letter words with ‘A’ and ‘S’ to try on Wordle

abacs

abase

abash

abask

abbas

abbes

abets

abies

ables

abris

absey

absit

abuse

abuts

abyes

abysm

abyss

acais

accas

acers

aches

acids

acmes

acnes

acres

acyls

adaws

adays

adios

adits

adsum

adust

adzes

aedes

aegis

aeons

aeros

aesir

afars

afros

agars

agast

agers

aghas

agios

agism

agist

aglus

agmas

agons

agues

aides

aidos

aigas

airns

airts

aisle

aitus

akees

akkas

alans

alaps

alays

albas

alcos

alecs

alefs

alews

alfas

algas

alias

alifs

alist

alkos

allis

almas

almes

alods

aloes

altos

alums

amahs

amass

ambos

amens

amias

amids

amies

amins

amirs

amiss

amlas

ammos

amoks

amuse

amyls

angas

angst

anils

anise

ankhs

ankus

anlas

annas

anoas

ansae

antas

antes

antis

antsy

apays

apers

aphis

apish

apism

apods

apres

apses

apsis

apsos

aquas

araks

arars

arbas

arcus

areas

arets

argus

arias

arils

arise

arish

arles

arnas

arose

arpas

arras

arris

arsed

arses

arsey

arsis

arson

artis

artsy

arums

arvos

aryls

asana

ascot

ascus

asdic

ashed

ashen

ashes

ashet

aside

asked

asker

askew

askoi

askos

aspen

asper

aspic

aspis

aspro

assai

assam

assay

asses

asset

assez

assot

aster

astir

astun

asway

aswim

asyla

ataps

atlas

atmas

atocs

atoks

atoms

atuas

aulas

aulos

aunes

aunts

auras

aures

auris

autos

avast

avels

avens

avers

avgas

avise

aviso

avows

awash

aways

awdls

awols

axels

axils

axles

axons

ayahs

ayins

ayres

azans

azons

azyms

baals

babas

babes

babus

bachs

backs

baels

baffs

bafts

baghs

bahts

bails

baits

bajus

bakes

balas

balds

bales

balks

balls

balms

balsa

balus

bancs

bands

banes

bangs

banks

banns

bants

bapus

barbs

bards

bares

barfs

barks

barms

barns

barps

basal

basan

based

baser

bases

basho

basic

basil

basin

basis

basks

bason

basse

bassi

basso

bassy

basta

baste

basti

basto

basts

bates

baths

batts

bauds

bauks

baurs

bawds

bawls

bawns

bawrs

bayes

bayts

beads

beaks

beams

beans

bears

beast

beats

beaus

bemas

besat

besaw

betas

bimas

blabs

blads

blaes

blags

blahs

blams

blase

blash

blast

blats

blaws

blays

boabs

boaks

boars

boast

boats

bobas

bolas

bomas

boras

botas

brads

braes

brags

braks

brans

brash

brass

brast

brats

braws

brays

buats

bubas

budas

bunas

buras

bursa

cabas

cacas

cades

cadis

caese

cafes

caffs

cages

caids

cains

cakes

calfs

calks

calls

calms

calos

calps

camas

cames

camis

camos

camps

camus

canes

cangs

canns

canso

canst

cants

capas

capes

caphs

capos

carbs

cards

cares

carks

carls

carns

carps

carrs

carse

carts

casas

casco

cased

cases

casks

casky

caste

casts

casus

cates

cauks

cauls

caums

caups

causa

cause

cavas

caves

cawks

cease

cesta

chads

chais

chals

chams

chaos

chaps

chars

chase

chasm

chats

chavs

chaws

chays

chias

ciaos

clads

claes

clags

clams

clans

claps

clash

clasp

class

clast

clats

claws

clays

coals

coast

coats

cocas

codas

colas

comas

costa

crabs

crags

crams

crans

craps

crash

crass

craws

crays

cyans

cycas

cymas

czars

daces

dacks

dadas

dados

daffs

dagos

dahls

daisy

dales

dalis

dalts

dames

damns

damps

dangs

danks

dants

darbs

dares

dargs

daris

darks

darns

darts

dashi

dashy

dates

datos

daubs

dauds

daurs

dauts

dawds

dawks

dawns

dawts

dazes

deads

deals

deans

dears

deash

deaws

degas

devas

dhaks

dhals

dials

dikas

disas

ditas

divas

doabs

doats

donas

dopas

dorsa

drabs

drags

drams

draps

drats

draws

drays

duads

duals

duans

duars

dukas

dumas

duras

dwams

dyads

eales

eards

earls

earns

earst

eased

easel

easer

eases

easle

easts

eaves

ecads

egads

egmas

ekkas

elans

emacs

emmas

ephas

erase

escar

eskar

essay

etats

etnas

exams

eyass

eyras

faces

facts

fades

fados

faffs

faiks

fails

fains

fairs

fakes

falls

false

fames

fands

fanes

fangs

fanks

fanos

fards

fares

farls

farms

faros

farse

farts

fasci

fasti

fasts

fates

fatso

fauns

fauts

favas

faves

favus

fawns

faxes

fazes

feals

fears

fease

feast

feats

festa

fetas

fiars

fiats

flabs

flags

flaks

flams

flans

flaps

flash

flask

flats

flaws

flays

fleas

foals

foams

fossa

frabs

frags

fraps

frass

frats

fraus

frays

gades

gadis

gadso

gaffs

gages

gaids

gains

gairs

gaits

gajos

galas

gales

galls

gamas

gambs

games

gamps

gangs

gants

gaols

gapes

gapos

garbs

garis

gases

gasps

gaspy

gassy

gasts

gates

gaths

gauds

gaums

gaups

gaurs

gauss

gawds

gawks

gawps

gawsy

gazes

geals

geans

gears

geats

genas

getas

ghast

ghats

gigas

gilas

glads

glams

glans

glass

glias

gnars

gnash

gnats

gnaws

goads

goafs

goals

goats

goras

grabs

grads

grams

grans

grasp

grass

gravs

grays

guans

guars

gugas

gulas

gusla

gyals

haafs

haars

habus

hacks

hades

hadst

haems

haets

haffs

hafts

haggs

hahas

haiks

hails

hains

hairs

hajes

hajis

hakas

hakes

hakus

hales

halfs

halls

halms

halos

halse

halts

hames

hands

hangs

hanks

hansa

hanse

hants

hapus

hards

hares

harks

harls

harms

harns

haros

harps

harsh

harts

hashy

hasks

hasps

hasta

haste

hasty

hates

hauds

haufs

hauls

hause

haves

hawks

hawms

hawse

hazes

heads

heals

heaps

hears

heast

heats

hoars

hoast

homas

horas

hosta

hoyas

huias

hulas

humas

hylas

iambs

ideas

ikans

ikats

imams

iotas

isbas

isnae

ixias

izars

jaaps

jacks

jades

jafas

jagas

jaggs

jails

jakes

jambs

james

janes

janns

japes

jarks

jarls

jarps

jasey

jaspe

jasps

jatos

jauks

jaups

javas

jeans

jeats

jiaos

jotas

jubas

judas

kades

kadis

kagos

kagus

kaids

kaies

kaifs

kaiks

kails

kaims

kains

kakas

kakis

kales

kalis

kamas

kames

kamis

kanas

kanes

kangs

kants

kaons

kapas

kaphs

karas

karks

karns

karst

karsy

karts

kasha

kasme

katas

katis

kavas

kawas

kayos

kazis

kbars

kesar

ketas

khafs

khans

khats

kinas

kisan

kivas

klaps

knags

knaps

knars

koans

koaps

kohas

kolas

koras

krabs

krans

ksars

kuias

kulas

kutas

kvass

kyaks

kyars

kyats

labis

laces

lacks

lades

laers

laics

laids

laiks

lairs

lakes

lakhs

laksa

lalls

lamas

lambs

lames

lamps

lanas

lands

lanes

lanks

lants

lapis

lapse

lards

lares

laris

larks

larns

lased

laser

lases

lassi

lasso

lassu

lasts

laths

lauds

laufs

lavas

laves

lawks

lawns

laxes

lazes

lazos

leads

leafs

leaks

leams

leans

leaps

lears

lease

leash

least

leats

liars

limas

liras

litas

loads

loafs

loams

loans

loast

lomas

lotas

luaus

lumas

lunas

lyams

lyase

lyssa

maars

mabes

maces

machs

macks

mages

maggs

magus

maids

maiks

mails

maims

mains

mairs

maise

maist

makes

makis

makos

malas

males

malis

malls

malms

malts

mamas

manas

manes

mangs

manis

manos

manse

manus

maras

marcs

mares

margs

marks

marls

marms

marse

marsh

marts

masas

mased

maser

mases

mashy

masks

mason

massa

masse

massy

masts

masty

masus

mates

maths

matts

mauds

mauls

mauts

mavis

mawks

mawrs

maxes

maxis

mayas

mayos

mayst

mazes

meads

meals

means

mease

meats

melas

mensa

mesal

mesas

miasm

micas

minas

missa

moans

moats

molas

monas

moras

mowas

moxas

moyas

muras

musar

musca

musha

mynas

naams

naans

nabes

nabis

nabks

nadas

naffs

nagas

naifs

naiks

nails

nalas

names

nanas

napas

napes

naras

narcs

nards

nares

naris

narks

nasal

nashi

nasty

nates

natis

naves

nazes

nazis

neals

neaps

nears

neats

nemas

nipas

noahs

nomas

nonas

novas

nyssa

oases

oasis

oasts

oaths

oaves

obias

octas

odahs

odals

ofays

ogams

ohias

okays

okras

oktas

ollas

omasa

opahs

opals

orals

orcas

oscar

oshac

ossia

ostia

oumas

oupas

ovals

paals

pacas

paces

packs

pacos

pacts

padis

pages

paiks

pails

pains

pairs

paisa

paise

palas

pales

palls

palms

palps

palsy

pands

panes

pangs

pansy

pants

papas

papes

paras

pards

pares

paris

parks

parps

parrs

parse

parts

paseo

pases

pasha

pashm

paspy

passe

pasta

paste

pasts

pasty

pates

paths

patsy

patus

pauas

pauls

pause

paves

pavis

pawas

pawks

pawls

pawns

paxes

paysd

peags

peaks

peals

peans

pears

pease

peats

pebas

pelas

phase

pians

picas

pikas

pimas

pinas

pipas

pitas

plaas

plans

plaps

plash

plasm

plast

plats

plays

pleas

prads

prams

praos

prase

prats

praus

prays

presa

proas

psalm

pshaw

psoae

psoai

psoas

psora

puhas

pujas

pulas

pumas

punas

pupas

pyats

qadis

qaids

quads

quags

quais

quash

quasi

quass

quats

quays

rabis

races

racks

raffs

rafts

ragas

rages

raggs

ragis

raias

raids

raiks

rails

rains

raise

raits

rajas

rajes

rakes

rakis

rakus

rales

ramis

ramps

ramus

ranas

rands

ranis

ranks

rants

rapes

rares

rarks

rased

raser

rases

rasps

raspy

rasse

rasta

ratas

rates

raths

ratos

ratus

rauns

raves

rawns

raxes

rayas

razes

reads

reaks

reals

reams

reans

reaps

rears

reast

resat

resaw

resay

rheas

rials

ribas

rivas

rizas

roads

roams

roans

roars

roast

romas

roosa

rotas

rudas

rusas

rusma

ryals

sabal

sabed

saber

sabes

sabin

sabir

sable

sabot

sabra

sabre

sacks

sacra

saddo

sades

sadhe

sadhu

sadis

sadly

sados

sadza

safed

safer

safes

sagas

sager

sages

saggy

sagos

sagum

saheb

sahib

saice

saick

saics

saids

saiga

sails

saims

saine

sains

saint

sairs

saist

saith

sajou

sakai

saker

sakes

sakia

sakis

salad

salal

salep

sales

salet

salic

salix

salle

sally

salmi

salol

salon

salop

salpa

salps

salsa

salse

salto

salts

salty

salue

salve

salvo

saman

samas

samba

sambo

samek

samel

samen

sames

samey

samfu

sammy

sampi

samps

sands

sandy

saned

saner

sanes

sanga

sangh

sango

sangs

sanko

sansa

santo

sants

sapan

sapid

sapor

sappy

saran

sards

sared

saree

sarge

sargo

sarin

saris

sarks

sarky

sarod

saros

sarus

saser

sasin

sasse

sassy

satai

satay

sated

satem

sates

satin

satis

satyr

sauba

sauce

sauch

saucy

saugh

sauls

sault

sauna

saunt

saury

saute

sauts

saved

saver

saves

savey

savin

savor

savoy

savvy

sawah

sawed

sawer

saxes

sayed

sayer

sayid

sayne

sayon

sayst

sazes

scabs

scads

scaff

scags

scail

scala

scald

scale

scall

scalp

scaly

scamp

scams

scand

scans

scant

scapa

scape

scapi

scare

scarf

scarp

scars

scart

scary

scath

scats

scatt

scaud

scaup

scaur

scaws

sceat

scena

schav

schwa

scopa

scrab

scrae

scrag

scram

scran

scrap

scrat

scraw

scray

scuba

scuta

sdayn

seals

seame

seams

seamy

seans

seare

sears

sease

seats

seaze

sedan

segar

selah

sella

selva

senas

senna

sensa

senza

sepad

sepal

sepia

septa

serac

serai

seral

serra

sessa

setae

setal

sewan

sewar

shack

shade

shads

shady

shaft

shags

shahs

shake

shako

shakt

shaky

shale

shall

shalm

shalt

shaly

shama

shame

shams

shand

shank

shans

shape

shaps

shard

share

shark

sharn

sharp

shash

shaul

shave

shawl

shawm

shawn

shaws

shaya

shays

sheaf

sheal

shear

sheas

sheva

shiai

shiva

shoal

shoat

shola

shura

shwas

sials

sidas

sidha

sigla

sigma

signa

sikas

silva

simar

simas

simba

sirra

sisal

sitar

sitka

sizar

skags

skail

skald

skank

skart

skate

skats

skatt

skaws

skean

skear

skoal

skran

skuas

slabs

slack

slade

slaes

slags

slaid

slain

slake

slams

slane

slang

slank

slant

slaps

slart

slash

slate

slats

slaty

slave

slaws

slays

sloan

smaak

smack

smaik

small

smalm

smalt

smarm

smart

smash

smaze

smear

snabs

snack

snafu

snags

snail

snake

snaky

snaps

snare

snarf

snark

snarl

snars

snary

snash

snath

snaws

snead

sneak

sneap

soaks

soaps

soapy

soare

soars

soave

sobas

socas

sodas

sofar

sofas

softa

sojas

sokah

solah

solan

solar

solas

soman

somas

sonar

sopra

soral

soras

sorda

sorra

sorta

sowar

soyas

space

spacy

spade

spado

spaed

spaer

spaes

spags

spahi

spail

spain

spait

spake

spald

spale

spall

spalt

spams

spane

spang

spank

spans

spard

spare

spark

spars

spart

spasm

spate

spats

spaul

spawl

spawn

spaws

spayd

spays

spaza

spazz

speak

speal

spean

spear

speat

spial

spica

spina

splat

splay

sprad

sprag

sprat

spray

sputa

spyal

squab

squad

squat

squaw

stabs

stack

stade

staff

stage

stags

stagy

staid

staig

stain

stair

stake

stale

stalk

stall

stamp

stand

stane

stang

stank

staph

staps

stare

stark

starn

starr

stars

start

stash

state

stats

staun

stave

staws

stays

stead

steak

steal

steam

stean

stear

stela

stipa

stoae

stoai

stoas

stoat

stoma

strad

strae

strag

strap

straw

stray

stria

stupa

suave

subah

subas

subha

sugan

sugar

sulfa

sumac

summa

sunna

supra

surah

sural

suras

surat

surra

sutra

sutta

swabs

swack

swads

swage

swags

swail

swain

swale

swaly

swami

swamp

swamy

swang

swank

swans

swaps

swapt

sward

sware

swarf

swarm

swart

swash

swath

swats

swayl

sways

sweal

swear

sweat

sylva

symar

syrah

taals

tabes

tabis

tabus

taces

tachs

tacks

tacos

tacts

taels

tahas

tahrs

taigs

tails

tains

taish

taits

tajes

takas

takes

takis

talas

talcs

tales

talks

talls

talus

tames

tamis

tamps

tanas

tangs

tanhs

tanks

tansy

tapas

tapes

tapis

tapus

taras

tares

tarns

taros

tarps

tarsi

tarts

tasar

taser

tasks

tasse

taste

tasty

tates

taths

tatts

tatus

tauts

tavas

tawas

tawse

tawts

taxes

taxis

taxus

teads

teaks

teals

teams

tears

tease

teats

tepas

teras

tesla

testa

texas

thans

thars

thaws

tiars

tikas

toads

toast

toeas

togas

tolas

toras

tosas

trabs

trads

trams

trans

traps

trash

trass

trats

trays

tsade

tsadi

tsars

tsuba

tuans

tubas

tufas

tunas

twaes

twals

twats

tways

tzars

udals

ukase

ulans

ulnas

ulvas

unais

unaus

unsay

uraos

urase

ureas

ursae

urvas

usage

usnea

usual

uveas

vades

vagus

vails

vairs

vales

valis

valse

vamps

vanes

vangs

vants

varas

vares

varus

vasal

vases

vasts

vasty

vatus

vauts

veals

vegas

vespa

vesta

vials

vigas

vinas

visas

vista

vitas

vivas

voars

waacs

wacks

wadds

wades

wadis

wadts

waffs

wafts

wages

waifs

wails

wains

wairs

waist

waits

wakas

wakes

wakfs

walds

wales

walis

walks

walls

wames

wamus

wands

wanes

wangs

wanks

wants

waqfs

warbs

wards

wares

warks

warms

warns

warps

warst

warts

wases

washy

wasms

wasps

waspy

waste

wasts

watts

wauks

wauls

waurs

waves

wawas

wawes

wawls

waxes

weals

weans

wears

wekas

wetas

whams

whaps

whats

wisha

woads

wraps

wrast

yaars

yacks

yaffs

yagis

yales

yangs

yanks

yapps

yards

yarks

yarns

yarrs

yates

yauds

yaups

yawls

yawns

yawps

yeads

yeahs

yeans

years

yeast

yogas

ysame

yuans

yucas

yugas

zacks

zarfs

zatis

zaxes

zeals

zetas

zilas

zoeas

zupas

All the words on this list are accepted by Wordle and will give you more clues as to which letters are present or not in the word of the day until you get it right.

Another good tip to get it right as early as possible is to find which other vowels are present in the word of the day to narrow down your options. Beware of words that may have repeated letters and don’t forget to try words you already know first, since Wordle tends to choose more common words as the right answer.

These tips should help you complete your latest Wordle task.