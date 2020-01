ZeRo admite que se retiró del Super Smash Bros. competitivo porque su legado le causaba ansiedad

Después de retirarse como jugador profesional de Super Smash Bros. en 2018, Gonzalo “ZeRo” Barrios continuó creciendo a un ritmo increíble como creador de contenido. Sin embargo, ayer reveló en su streaming que hubo en la decisión de su retirada hubo motivos más allá de querer dedicarse al stream y a hacer vídeos.

ZeRo hizo frente a preguntas de sus fans, que se cuestionaban por qué dejó la competición profesional a pesar de ser el gran dominante en Smash 4. Después de un hilo de tweets donde habló sobre lo mucho que le gustaba la saga, el exjugador profesional admitió que se retiró porque estaba luchando contra el estrés y la ansiedad que le provocaba su legado como jugador.

Después de cambiar de Melee y Brawl a Smash 4, ZeRo aseguró una racha de 56 victorias en torneos que se prolongó desde noviembre de 2014 hasta octubre de 2015, un récord que le hizo entrar en los Guinness World Records en 2017. Cuando anunció su retiro, el chileno había sido nombrado el mejor jugador de Smash 4 en el mundo por cuarto año consecutivo.

En una nota para sus seguidores, ZeRo explicó que no dejó de jugar profesionalmente para conseguir más dinero a través del streaming, que fue la mayor teoría hecha hasta el momento y que el streamer convirtió en una broma en su canal. No obstante, él estaba más bien cansado de afrontar con la ansiedad y el estrés que las expectativas de su legado depositaban sobre sus hombros.

“La gente piensa que dejé de jugar por dinero” dijo ZeRo. “Solía decir eso porque era más fácil que admitir mi debilidad. La verdad es que he intentado jugar profesionalmente otra vez, pero era imposible motivarme a mí mismo para que practicase y honestamente las expectativas que llegaban por mi legado me asustaban.”

Esta publicación llega justo un año después desde la última vez que compitió en un torneo de Ultimate antes de retirarse oficialmente de nuevo y dedicarse a la creación de contenido a tiempo completo.

“La gente esperaba que fuera el mejor, y cualquier cosa peor que eso sería una decepción para mí mismo, para la gente y para los patrocinadores” declaró ZeRo. “Intenté afrontar con ese nivel de presión otra vez, pero me sentí demasiado abrumado y me estaba provocando problemas de salud relacionadas estrechamente con la ansiedad y el estrés.”

El streamer continuó con una mención al éxito que encontró en la creación de contenido y cómo eso se convirtió en su impulso a diferencia de la competición profesional.

Recientemente ZeRo firmó un contrato exclusivo con Facebook Gaming para mover sus retransmisiones en directo a la nueva plataforma mientras sigue creando algunos de los vídeos más vistos de Smash en Youtube. Desde que dejó de ser el centro de atención de la comunidad competitiva ha hecho cambios importantes en su vida y planea continuar para mejorar y seguir adelante.

“Tuve que dejarlo un poco para cambiar y disfrutar Smash de nuevo, pero ahora de manera casual” dijo ZeRo. “Esto es por lo que desconecté de los torneos mucho más y por lo que no me veis prestándoles mucha atención o hablando demasiado de ellos. Para mí es una forma de asegurar que me mantengo encaminado en hacer otras cosas y de no tener Smash en mi cabeza todo el día. Eso es todo.”

Artículo publicado originalmente en inglés por Cale Michael en Dot Esports el 25 de enero.