Ya se sortearon los grupos de la etapa principal del Campeonato Mundial de League of Legends 2019

Riot Games finalmente anunció los grupos que competirán en el escenario principal del Campeonato Mundial de League of Legends 2019, y hay de todo para todos los gustos.

El grupo A es bastante duro. Cloud9, de América del Norte, salió sorteado con la potencia europea G2 Esports y la segunda escuadra sorteada de Corea, Griffin. Este grupo debería ser interesante para las y los fans de LoL. Cloud9 es conocido por sorprender a sus rivales durante la fase de grupos, mientras que G2 y Griffin son dos de los mejores equipos en el torneo de este año.

lolesports on Twitter The 2019 World Championship Groups #Worlds2019

El Grupo B, por otro lado, podría parecer un juego de niños para FunPlus Phoenix, de China, que enfrentará al J Team de LMS (Corea del Sur) y a Marines Gigabyte, de VCS (Vietnam). FPX fue súper dominante durante el torneo Summer Split 2019 de LPL (China), perdiendo solo tres partidas en toda la temporada, incluidas las playoffs.

Muchas personas consideran que el Grupo C es el siempre letal Grupo de la Muerte porque el campeón sempiterno SK Telecom T1, Fnatic, de Europa, y el Royal Never Give Up, de China, salieron sorteados juntos. Los tres equipos se vieron fuertes este año, lo que debería generar algunas de las partidas más entretenidas del torneo.

Finalmente, el Grupo D podría darles alguna esperanza a las y los fans de Norteamérica. Team Liquid está junto con los alicaídos Invictus Gaming y AHQ Esports Club. Liquid se enfrentó por última vez a IG en el Mid-Season Invitational de este año y venció a la potencia china en cuatro partidas. ¿Será este el año en que Yiliang «Doublelift» Peng y su equipo finalmente califiquen para la final del Mundial?

El Mundial 2019 comenzará el miércoles 2 de octubre con la fase de play-in en Berlín. Puedes ver el sorteo de los grupos para la etapa de play-in aquí.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Tyler Esguerra el 23 de septiembre de 2019.