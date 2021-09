Voicemod lanza oficialmente la extensión de monetización interactiva para Twitch, Voicemod Bits

Voicemod, una empresa líder del sector en audio interactivo, vuelve a crecer en sus servicios con un nuevo método de monetización para streamers – Voicemod Bits.

Voicemod Bits es una extensión de Twitch que ayuda a streamers a incrementar el número de formas en las cuales los viewers pueden interactuar con la retransmisión, además de mejorar las fuentes de ingresos para los streamers.

La extensión, que ya está disponible para usuarios de Twitch después de un periodo de dos meses de pruebas en early access, permite a los espectadores donar Bits, la moneda digital de Twitch, para cambiar la voz del streamer usando Voicemod en tiempo real. En su periodo de early access, más de 60.000 espectadores usaron la extensión, utilizando más de 1,5 millones de Bits para usar Voicemod Bits.

Los streamers que utilizan la extensión pueden customizar las ofertas de Voicemod Bits en su canal utilizando una selección rotatoria de filtros de voz y otros ajustes. Los suscriptores a Voicemod PRO también pueden elegir filtros de la totalidad de la biblioteca de la plataforma, así como crear skins de voces customizadas con Voicemod Voicelab, añadir opciones exclusivas de suscriptores, y mucho más.

Voicemod también ha facilitado el moderar la herramienta para evitar spam a través de la app de Voicemod. Además, como Voicemod es fácil de integrar con Stream Deck, Streamlabs OBS, Discord, y muchos jugos multijugador, no tendrás que preocuparte de tener que configurarlo continuamente.

Además de proveer a los usuarios con mezclas de filtros de voz, efectos de soundboard, mods de voz creados por los usuarios, y otras herramientas de audio, Voicemod ahora también ofrece Voicemod Bits como un modelo de monetización y un nuevo programa de partners, lo cual da a una selección de creadores unos beneficios añadidos.

Para empezar y aprender más sobre esta herramienta, puedes visitar la página oficial de Voicemod. Un vez ahí, podrás configurar cuántos Bits costará cada voz para que tus espectadores puedan activarlas, así como cuánto tiempo se mantendrá el filtro de voz una vez activado.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Cale Michael el 9 de septiembre de 2021.