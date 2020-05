VALORANT: ¿Qué nos dice el primer mes de audiencias en Twitch sobre su futuro?

VALORANT ha tenido el primer mes más fuerte de Twitch en cuanto a audiencias – y con mucha diferencia.

La combinación del hype, los Twitch drops, y la pandemia del COVID-19, ha hecho que la audiencia del juego se mantenga fuerte para el nuevo shooter táctico de Riot Games, y ha conseguido unos totales de horas visualizadas impresionantes. VALORANT obtuvo más de 344 millones de horas vistas en Twitch durante el mes de abril a pesar de no haber sido apto para retransmitir hasta más o menos la segunda semana del mes.

Los primeros números fueron una sorpresa, y rompieron el récord de cualquier juego en la plataforma. Esto incluyó incluso a algunos partners de Twitch que tenía el juego, como Summit1g y TimThe Tatman, que tuvieron acceso exclusivo a Twitch drops en la fase temprana de la beta cerrada en Twitch.

Sin embargo, a pesar de publicar unas estadísticas tan brutales, la baja que ha experimentado el juego no se puede ignorar. Mientras que los primeros días y las primeras semanas de vida de VALORANT en Twitch fueron absolutamente extraordinarios, el declive del juego al final del mes ha causado que surjan algunas dudas y preguntas acerca de la longevidad que le espera al nuevo título.

Además, la presencia de streamers 24 horas al día que han utilizado VOD streaming para aprovechar las estadísticas de audiencias como método de ayuda a los usuarios para conseguir acceso a la beta hace que analizar el verdadero valor de la audiencia del juego sea complicado.

Un vistazo rápido a los top streamers de VALORANT en los últimos 30 días muestra que algunos canales han streameado el juego durante un número surrealista de horas. Con más de 550 horas de airtime, canales como Anomaly y Onscreen han boosteado a VALORANT en el directorio farmeando viewers que buscan recibir drops de streamers que retransmiten durante 24 horas al día.

Image via SullyGnome

El impacto que han tenido estos canales se ha visto como algo generalmente negativo por parte de veteranos de Twitch como Summit1g, TimTheTatman, y Dr Disrespect, quienes hablaron públicamente sobre el problema en sus canales. Sin embargo, no fue hasta el final del mes que la plataforma se pronunció al respecto.

El 28 de abril, Twitch anunció que el VOD streaming es una forma de aprovecharse de las promociones in-game, y decidió que estaba en contra de las normas de la plataforma. Streamers como Anomaly, que había tenido sesiones de retransmisión de 184 horas y de 110 horas entre el 16 y el 28 de abril, tuvieron que dejar de hacerlo.

Anomaly continuó ejecutando streams bastante largos que terminaron eclipsando 30 horas de airtime utilizando a amigos para ayudar al gameplay co-stream. No es necesariamente igual que antes, pero el airtime del canal de 127 horas en los últimos siete días no parece ser sostenible a largo plazo.

Algunos veteranos más establecidos de Twitch, como TinTheTatman y Summit1g, también han empezado a desquitarse del juego, lo cual podría ser una señal de que el éxito de VALORANT en Twitch podría tener un límite.

Esto no significa que VALORANT no puede mantener su éxito. Sin embargo, si un título quiere tener una audiencia consistente en una plataforma como Twitch, necesita una combinación de caras conocidas y nuevos creadores de contenido que estén jugando al título de manera consistente y de una forma que no resultará en saturación.

Aún hay muchísimos usuarios viendo streams para conseguir su acceso a la beta cerrada de VALORANT, y las estadísticas de airtime para muchos de los streamers más vistos de la plataforma siguen muy altas. Sin embargo, en las últimas dos semanas, el total de horas vistas del juego ha bajado un 37 por ciento respecto a las anteriores dos semanas, según la web de estadísticas de Twitch, SullyGnome.

El futuro de VALORANT como juego ultra-popular en Twitch aún es incierto. A pesar de su declive, sigue situándose como el contenido más visto de la plataforma, y con mucha diferencia. Sus 63 millones de horas vistas en la última semana es más de 20 millones mayor que ‘Just Chatting’, que está en segundo lugar.

La clave para juzgar el éxito de VALORANT se manifestará en medida en la que se acerque el lanzamiento oficial del juego, y los usuarios no estén viendo los streams en Twitch simplemente para farmear acceso al juego, y una vez que los streamers dejen de buscar formas de aprovecharse del sistema para streamear maratones de contenido.

Desde la perspectiva de un desarrollador como Riot Games, el primer mes de la beta de VALORANT en Twitch ha sido enormemente positivo en la generación de hype por el juego. Sin embargo, en cuanto a su futuro, aún no sabemos que será de VALORANT cuando las audiencias dejen de estar tan infladas.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Max Miceli el 13 de mayo 2020.