Una mecánica de 4 años de Jhin ha sido eliminada inintencionadamente por Riot Games

Jhin es generalmente considerado uno de los tiradores mejor balanceados de League of Legends. Su combinación perfecta de daño muy alto, un rango largo y movilidad reducida han significado que su kit de habilidades no haya sido prácticamente retocado desde hace cuatro años, es decir, desde su lanzamiento. Sin embargo, en el parche de la última semana, parece que Riot Games le haya aplicado un nerf inintencionadamente.

La Granada Danzante (Q) de Jhin incrementó el daño de su rebote originalmente en un 33 por ciento por asesinato, llegándose a acumular hasta un 105 por ciento. Sin embargo, si el objetivo moría antes del siguiente rebote, el daño incrementaba automáticamente. Esto significa que los jugadores no tenían que matar el objetivo necesariamente para incrementar su daño. No está claro si era una mecánica intencionada o un error, pero los mejores jugadores de Jhin lo han estado explotando desde 2016.

Si un jugador de Jhin usaba su Q en tres súbditos y ninguno de ellos moría directamente antes del último bote, podían rematar los súbditos con su Florecer Mortal (W) o con autoataques y beneficiarse del daño incrementado.

Sin embargo, en el último parche ya no es posible. En vez de aplicar el daño incrementado, Granada Danzante hace el daño base. IKeepItTaco lo demostró en una retransmisión en directo.

En las notas del parche no hay ninguna mención a Granada Danzante. Parece que al querer arreglar el pequeño error de Público Entregado (E) Riot ha creado inintencionadamente otro. “Los ataques básicos de Jhin ya no se cambian a Público Entregado después de ser golpeado por The Show Stopper de Sett”.

Ocurriera lo que fuere, ItkeepItTaco y los mains de Jhin esperan que Riot admita su error y añada de nuevo la mecánica a League of Legends.

Artículo publicado originalmente en inglés por Jerome Heath en Dot Esports el 3 de febrero.