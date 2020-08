Una familia recupera los 20.000 dólares que su hijo adolescente gastó en cuentas de Twitch

Una familia recuperó la mayor parte de los 20.000 dólares que su hijo adolescente gastó en secreto en donaciones, suscripciones y bits de Twitch.

La madre del adolescente descubrió que su hijo había gastado 19.870,94 dólares con una tarjeta de débito entre el 14 y el 30 de junio, haciendo desaparecer «años de ahorros» en 17 días. Los montos se destinaron a streams populares en Twitch, como los de Tfue, Gorb, Ewokttv, el mariscal de campo de los Atlanta Falcons, Kurt Benkert, y Meyers Leonard, de Miami Heat.

La madre, que prefirió mantenerse en el anonimato, le dijo a Dot Esports que desde entonces casi todo el dinero le ha sido devuelto. Logró el reembolso gracias a Xsolla, una empresa de servicios de pago asociada a Twitch.

Imagen vía Twitch

Utilizando la función de chat en línea de la empresa, logró que su cuenta esté «bloqueada permanentemente para evitar futuros débitos no autorizados», según el agente de chat de Xsolla. La mujer compartió una captura de pantalla de su saldo bancario con Dot Esports, que muestra numerosos envíos de Xsolla por valor de miles de dólares.

“Estoy tan aliviada de que me devuelvan el dinero a mi cuenta y de que termine la pesadilla”, aseguró. «En este punto, faltan unos cientos de dólares, y estoy feliz de haber recibido lo que recibí, y no voy a buscar la diferencia», añadió.

Recibió el consejo de comunicarse con Xsolla de otro padre que vio su publicación de ayuda en Reddit. El padre pasó por una experiencia similar y también logró devoluciones de la empresa.

Otros también se comunicaron con la madre tras ver la publicación de Reddit, incluidos «un par de jóvenes» que «destruyeron» sus relaciones con sus padres después de sacar dinero de sus cuentas.

«Sentí el dolor de esos chicos, ahora adultos, que compartieron sus historias conmigo para que yo no cometiera el mismo error”, señaló. “Los escuché. Me di cuenta de que aunque lo que él había hecho estaba mal, perder el dinero no valía la pena perder a mi hijo”, añadió.

Aunque al final logró recuperar sus fondos, no fue fácil. Afirmó que «con Twitch chocó contra una pared de ladrillos» al intentar recuperar su dinero. Eso «fue lo más frustrante de todo. El hecho de que nadie respondiera y no hubiera forma de hablar con nadie fue horrible”, expresó.

La madre dijo que completó un formulario de ayuda en línea en Twitch pero nunca recibió respuesta. Y la cuenta de Twitch asociada con todas las donaciones se cerró, «lo que provocó que toda la información de las transacciones se perdiera». Tampoco tuvo respuestas al enviar correo certificado al director ejecutivo de Twitch, Emmett Shear, y al equipo legal de Amazon, dijo.

Captura de pantalla vía TED

Otros intentos fallidos de recuperar su dinero incluyeron contactar a la División de Protección al Consumidor, quien le dijo que «fuera persistente» pero no podía ayudar, y acudir al banco asociado con las transacciones. A menos que estuviera dispuesta a presentar cargos contra su hijo, dijo, era poco lo que el banco podía hacer.

El hijo está «arrepentido», dijo la madre, y va a recibir terapia. Ahora también está limitado a una hora de juego diario supervisado con la condición de «realizar actividades positivas durante el día, hacer ejercicio e interactuar con la familia», explicó.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Andreas Stavropoulos el 07 de agosto de 2020.