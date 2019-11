Twitch prohíbe a Tarzaned hacer directos 30 días por acosar un jugador de League of Legends

Justo después de ganar ayer junto a su equipo el torneo de League of Legends de Twitch Rivals, el popular streamer Julian “Tarzaned” Farokhian ha revelado que Twitch le ha prohibido hacer directos durante 30 días por acosar a un jugador de League of Legends.

“Justo una hora antes del torneo me dijeron que iba a recibir un ban de 30 días por acusar a otro jugador de League of Legends” ha declarado Tarzaned. “Esta es la primera vez en cuatro años de streaming que estaré suspendido, por lo que me puse muy emocional y me deprimí mucho en directo. Voy a apelar esto y esperar a lo mejor”.

Tarzaned siempre ha tenido reputación en la comunidad de streamers y League of Legends por ser relativamente tóxico. Su reciente actuación en el torneo Twitch Rivals mostró que había mejorado respecto a su actitud y que podría funcionar en un ambiente competitivo.

El steamer ha explicado la situación y también ha dicho que un jugador le estaba espiando en sus directos durante años y que incluso le enviaba mensajes por Discord. Como consecuencia arremetió contra él durante uno de sus directos, cosa que le llevó al ban.

Tarzaned no se excusó de su actitud. De hecho, expresó que aunque el jugador estuviera diciendo cosas horribles “no debería haberse rebajado a su nivel”.

Al final del directo del Twitch Rivals, Tarzaned se emocionó se después de ver el apoyo masivo de sus seguidores y de la comunidad de League of Legends. Dijo que “por primera vez en su vida había gente apoyándole”.

Aunque su apelación para que le levanten la prohibición puede que no sea exitosa, Tarzaned ha ganado mucho respeto por parte de la comunidad. Esto incluso podría traerle más oportunidades en el futuro.

Artículo publicado originalmente en inglés por Tyler Esguerra en Dot Esports el día 27 de noviembre.