TSM trae de vuelta a Biofrost, y anuncia AD carry y jungla nuevos

Un joven jugador de apoyo canadiense reemplazó a otro joven jugador de apoyo canadiense en TSM, ya que Vincent «Biofrost» Wang tomó el lugar de Andy «Smoothie» Ta.

TSM anunció la adquisición de Biofrost hoy con un singular video en YouTube en el que la organización también mostró a sus nuevos AD carry y jungla con parodias de programas de televisión. Biofrost se anunció en un programa con temática de Pokémon.

Biofrost regresa a TSM después de dos años de ausencia, en cuyo lapso ayudó a que CLG volviera a las finales de la LCS, la principal competencia norteamericana de League of Legends. Sin embargo, TSM no lo pasó tan bien sin Biofrost, ya que el equipo solo llegó a las finales de la LCS una vez y no se clasificó para el Mundial en 2018 o 2019.

El socio de Biofrost en el carril inferior aún no está confirmado, aunque se indica que TSM contratará al AD carry danés Kasper «Kobbe» Kobberup. Kobbe ha pasado los últimos cuatro años con Splyce.

En una parodia de la «Rueda de la fortuna», TSM adelantó que el nombre de su nuevo jungla tendrá siete letras. El resultado más probable parece ser Maurice «Amazing» Stückenschneider, que es agente libre después de pasar 2019 con 100 Thieves. El ex jungla Liquid Jake «Xmithie» Puchero también encajaría, pero al parecer regresaría a Immortals.

De todas maneras, TSM buscará volver a la cima de América del Norte con su nueva alineación para LoL.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Preston Byers el 20 de noviembre de 2019.