Trihex baneado del speedrunning de AGDQ 2020

Mychal «Trihex» Jefferson ha creado algunos de los contenidos de speedrunning más populares en Twitch. Sin embargo, aunque se haya aprobado su panel de Super Mario Maker 2, no podrá participar en Awesome Games Done Quick en enero.

Todo esto empezó con un ban de Twitch que recibió en octubre del año pasado después de pronunciar «una palabra de origen despectivo» en directo. Este ban llegó a GDQ, y decidieron prohibir su participación en futuros eventos.

AGDQ ha estado aprobando paneles y preparándose para anunciar la lista de participantes que atenderán al evento en Orlando. Pero, según Trihez, aunque su panel de SMM2 se va a incluir en el horario del evento, los organizadores tienen pensado reemplazarle.

«Os informo con enorme tristeza que no puedo formar parte de AGDQ 2020,» dijo Trihex en su servidor de Discord. «El bloque de Mario Maker 2 fue aceptado, pero también he descubierto que al parecer me han prohibido ser parte de cualquier propuesta, convenientemente hasta después de AGDQ 2020. Mi suspensión en octubre de 2018 ha llevado a otra suspensión «retroactiva» para SGDQ 2019 y SGDQ 2020. Me habría enterado supongo si hubiese tenido algo que presentar para SGDQ o GDQx? Qué pena.»

Los detalles de su baneo nunca se hicieron públicos y todo lo que sabemos es lo que Trihex ha dicho él mismo sobre el tema, pero parece ser que esto incluye un tercer evento en el que no se le permitirá competir. Solo sabemos que su baneo solo se aplica a que pueda retransmitir un juego en directo, pero no le impedirá asistir al evento en sí.

El streamer, mejor conocido por sus speedruns de Super Mario World 2: Yoshi’s Island, no estaba al corriente de este ban adicional cuando presentó el panel, y solo se le informó el día en el cual la lista de juegos se hizo pública, según sus declaraciones en Discord.

Noticias increíblemente tilteantes. No hay mucho más que pueda hacer,» dijo Trihex. «El equipo de SMM2 está intentando encontrar un runner para reemplazarme, pero puede que tengan que dejar uno de los suyos para el 4v4 para convertirse en un 3v3 con un comentarista adicional. Desde este momento, no tengo razón para acudir a AGDQ 2020, así que dudo mucho que vaya. Ojalá tuviese más que decir o reportar.

GDQ no ha dudado en banear a streamers de su plataforma durante el último año, especialmente cuando se trata de términos considerados homófobos o racistas. Varios runners se han visto eliminados de listas de eventos y paneles por romper acuerdos con marcas, o por ser excesivos para el ambiente apto para menores que GDQ intenta mantener en los streams.

En este momento no está del todo claro si otros streamers han sido afectados por un ban, pero el hecho de que GDQ no le dijese a Trihex de forma abierta que su ban de Twitch había causado el de AGDQ, que empieza el 5 de enero, es raro. Es más de un año tras la infracción que supuestamente llevó a Twitch a banearle en un principio.

Todo el horario para AGDQ será desvelado el 16 de octubre para el primer evento GDQ de 2020.

Este artículo se publicó originalmente en inglés por Cale Michael el 6 de octubre de 2019.