Team Heretics firma con kioShiMa

El campeón de dos CS:GO Major Fabien “kioShiMa” Fiey se ha unido a Team Heretics tras su stand-in con G2 Esports en ESL One de Nueva York.

La estrella francesa reemplazará a Jéremy «jeyN» Nguyen, de 21 años, que ha decidido concentrarse en sus estudios. Kio jugó bien para G2 en ESL One New York, con el equipo terminando entre los mejores cuatro de la competición, una posición que el equipo no ha conseguido en una competición high-tier desde la final de la temporada 9 de la ESL Pro League en julio.

Team Heretics es un equipo relativamente low-tier, que volvió a formar parte de la escena de CS:GO en julio con el roster de FrenchFrogs. La firma entre Kio y Heretics sin duda reforzará el line-up si consideramos los conocimientos y la experiencia que trae al equipo.

Pero los cambios puede que no terminen aquí, como bien ha dicho neL, periodista de CS:GO, al anunciar que el ex-jugador de G2 Lucas «Lucky» Chastang reemplazará a Logan Corti. Gaetan «JiNKZ» Jamin podría ser reemplazado por David «devoduvek» Dobrosavljevic.

neL on Twitter Was asked not to leak for 2 days because players were not aware… And they give no heads up? Alright then I’ll say it all. Lucky will also join, replacing Logan. jinkz could also be out for devoduvek. They played an event knowing all that and not telling players. https://t.co/1oDOgYvbJ4

NeL expuso que los jugadores de Heretics pueden no saber de estos cambios al haber jugado en un torneo recientemente, pero su falta de conocimiento acerca de los cambios de roster no se ha confirmado.

Team Heretics se encuentra en cuarta posición en la temporada 32 de ESEA MDL Europa, justo por detrás de HAVU, AVANGAR, y forZe. Aunque el equipo es relativamente nuevo, el roster ha probado ser fuerte, sobre todo tras su reciente victoria sobre Movistar Riders este fin de semana, en la que se proclamaron, por primera vez, campeones de La Copa de la LVP.

La decisión de firmar a Kio es positiva para Team Heretics. Kio ha tenido mucho impacto durante los últimos dos años, y el equipo muy probablemente formará su estrategia entorno a él.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por George Geddes el 6 de octubre de 2019.