“Tales of Runaterra”, la nueva serie de vídeos de Riot Games, expandirá la historia de League of Legends

Riot Games ha fortalecido la expansión de la historia de League of Legends al crear una nueva serie de vídeos que darán a los fans una buena visión de las distintas historias que se pueden encontrar dentro del mundo de Runaterra.

“Tales of Runaterra” es la próxima colección de vídeos cortos que llevarán a los espectadores a distintos lugares dentro del universo de League of Legends. La serie vendrá acompañada de campeones populares y otros personajes de juegos como Legends of Runaterra. Estos vídeos serán lanzados a lo largo del año, uno ya está confirmado que se centrará en Ionia, Akali y la Orden Kinkou.

En el avance se ve cómo Shen y Akali hablan uno con el otro, concretamente el maestro le pregunta a la Asesina Sigilosa sobre los efectos de la destrucción del equilibrio de la tierra por parte de un foráneo. Acto seguido se nos muestran cortes de Akali luchando contra un golem de hierro junto a Shen.

El vicepresidente de entretenimiento de Riot Games, Greg “Ghostcrawler” Street, explicó que los desarrolladores querían utilizar el lanzamiento de Sett para explorar la región de Ionia. Desde los cómics de Zed hasta la serie “Tales of Runaterra”, los fans de League of Legends se tendrán que preparar para sumergirse en este mágico y precioso mundo.

Hay otros muchos anuncios programados para esta semana, con varias revelaciones de la historia, Teamfight Tactics, Legends of Runaterra, aspectos y nuevos campeones. Este será un año excitante para los jugadores de League of Legends.

