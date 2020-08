Take-Two fijará el precio de sus juegos de próxima generación título por título

Después de revelar originalmente que las versiones de NBA 2K21 para PlayStation 5 y Xbox Series X costarían 69,99 dólares en lugar de 59,99 dólares, Take-Two aclaró su postura sobre los precios de los juegos de la próxima generación.

El CEO de Take-Two, Strauss Zelnick, señaló que el precio de sus juegos se fijará «título por título”, y que no se subirán los precios de manera uniforme para todos.

La compañía realizó su declaración de ganancias del primer trimestre del año fiscal 2021, mostrando una ganancia neta de 996,2 millones de dólares, lo que es un aumento del 136 % anual. Antes de la declaración, Zelnick habló con GamesIndustry.biz sobre el posible incremento de precios de los títulos de la compañía.

«No ha habido un aumento de precio para los títulos de primera línea durante mucho tiempo, aunque cuesta mucho más hacer esos títulos», dijo Zelnick. “Y creemos que con el valor que les ofrecemos a los consumidores… y el tipo de experiencia que realmente solo puedes tener en estas consolas de próxima generación, el precio está justificado. Pero es fácil decirlo cuando se está dando una calidad extraordinaria, y eso es lo que nuestra empresa se enorgullece de hacer», manifestó.

2K20 ha vendido más de 8 millones de copias de la generación actual de consolas y PC, con un número promedio de 22.000 jugadores promedio en Steam, según Steam Charts. La serie siempre se encuentra entre las más vendidas en cada temporada de vacaciones, y aunque Take-Two es actualmente la única compañía en realizar el cambio de precios, Zelnick siente que reflejará la calidad de los productos.

«Simplemente nos referimos a nosotros mismos», dijo Zelnick. «Obviamente, no hablamos en nombre de la industria y la industria, naturalmente, no coordina en estos asuntos, por decir algo. El precio debe reflejar la calidad de la experiencia, y nuestro objetivo es proporcionar las mejores experiencias del ramo. Y desde nuestro punto de vista, es un cambio de precio sumamente modesto dado que los precios no han cambiado en mucho tiempo», sostuvo.

Durante la declaración de ganancias, Zelnick confirmó que no todos los juegos de la compañía tendrán un aumento de precios. En cambio, Take-Two evaluará internamente cada lanzamiento para la próxima generación y decidirá si los consumidores gastarán más que el promedio en sus títulos.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Cale Michael el 03 de agosto de 2020.