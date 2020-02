Suspenden el canal de Twitch de MLG tras ser hackeado

El canal oficial de Twitch de la Major League Gaming ha sido suspendido después de que los hackers tomaran el control de la cuenta ayer.

El canal estaba haciendo una retransmisión en directo cuando los hackers se hicieron con el control de él y empezaron a reproducir material pornográfico. Según muchos espectadores el staff intentó cerrar la retransmisión en directo al cambiar de escenas pero el material no paró de reproducirse hasta que la cuenta fue suspendida.

La cuenta recibió su primera suspensión ayer tras seguir la redada. Teniendo en cuenta que el canal fue hackeado y no un error del propio staff que dirigía la retransmisión, parece que MLG estará disponible de nuevo en Twitch bastante pronto. El resto de redes sociales de MLG no estuvieron afectadas durante el hack y la página web de MLG utilizó su reproductor de vídeo propio para retransmitir la liga de Call of Duty.

El material pornográfico fue emitido a una audiencia grande antes de ser suspendido. Había alrededor de mil espectadores cuando los hackers tomaron el control de la cuenta y estuvo en directo alrededor de una hora según TwitchTracker. El canal de Twitch oficial de MLG ha acumulado prácticamente 800,000 seguidores y 50 millones de visitas.

Desde su pico inicial en 2017 MLG ha ido perdiendo seguidores progresivamente en Twitch porque sus títulos principales se han convertido en contenido exclusivo en otras plataformas. MLG no hace directos de Call of Duty o de la Overwatch League en su propia cuenta de Twitch aunque ambas estén presentes en la página web inicial ya que MLG fue comprada por Activision Blizzard en 2016.

Artículo publicado originalmente en inglés por George Geddes en Dot Esports el 22 de febrero.