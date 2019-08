Sjin abandona a Yogscast por acusaciones de acoso sexual

Otro creador de contenido de Yogscast dejó la compañía luego de una investigación sobre conducta inapropiada. El fundador de Yogscast, Lewis Brindley, anunció hoy que la compañía se separa de Paul «Sjin» Sykes.

Sjin es la tercera persona que deja Yogscast en el último mes después de que varias personas de la compañía fueran acusadas de acoso. El CEO de Yogscast, Mark «Turps» Turpin, renunció y el creador de contenido Matthew «CaffCast» Meredith fue despedido como resultado de las acusaciones de acoso sexual.

Brindley se negó a confirmar o negar las acusaciones contra Sjin, que circulan por Internet desde principios de 2016. Pero Brindley dijo que Sjin abandona la compañía y que un veredicto directo es «más complicado» que simplemente inocente o culpable.

Captura de pantalla vía Sjin

«Esto se reduce a que creo que algunos miembros de la comunidad se sintieron incómodos o molestos, y lo siento», afirmó Brindley. «Para mí está claro que Sjin violó nuestro código de conducta y después de conversarlo con él, decidió tomar un descanso prolongado y dejará la red de Yogscast», informó.

Sjin también hizo una declaración, admitiendo que «durante mucho tiempo he conversado en privado con miembros de la comunidad, pero me he dado cuenta de que este comportamiento podría no ser considerado apropiado por todos», destacó. También se disculpó por sus acciones.

«Voy a tomarme mucho más tiempo libre, pero planeo continuar creando contenido de forma independiente un día cuando esté listo», añadió Sjin.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Ben Walker el 14 de agosto de 2019.