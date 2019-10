Según Howlongtobeat se tardan 1,880 horas en pasarse Dota 2 y hay jugadores creando sus propios logros

Para juegos como Dota 2, no llega realmente un punto en el que te pasas el juego. No hay campaña, no hay endgame – Esta completamente basado en una experiencia multijugador y pensado para jugar infinitamente.

Pero según Howlongtobeat, una web que te desglosa cuánto se tarda en pasar varios juegos, se puede pasar Dota 2 tras un tiempo determinado. Basado en una encuesta a unos 50 jugadores, se tardan más de 1,800 horas para terminar definitivamente el MOBA de Valve.

Muchos de esos jugadores se están dedicando a divertirse con la web publicando comentarios basados en sus propias horas de juego y experiencia con el juego. Esto ha llevado a la media de tiempo para terminar Dota de 1,880 horas en competitivo, y 1,524 horas en cooperativo.

Image via Howlongtobeat

No hay una lista de calificaciones para lo que cuenta como «pasarse» Dota 2, pero ha encendido a la comunidad. Los jugadores han empezado a hacer bromas con sus propios logros que podrían incluirse en los intentos de otros de pasarse el juego.

Los comentarios variaban en ideas buenas como equipos que ganan una partida con todos los jugadores usando un support, a ideas más ridículas como «jugar contra un equipo enemigo de 5 cores… y perder.» Hay logros que ya están incluidos en el propio juego, pero estos coinciden con los comentarios de la comunidad.

Se propusieron muchos otros logros, como llegar a una Cronosfera de 5 enemigos sin aliados, o jugando con Techies sin comerse un report. A todos estos siguieron más comentarios y otros jugadores hablando sobre la logística detrás de cómo conseguir cada logro.

Si quieres ver lo más memeado de estos logros, puedes echar un vistazo a la lista de logros de Dotabuff y el tracker. También puedes pasar un rato riéndote de algunas de las ideas más descabelladas mencionadas en el hilo de Reddit.

Si eres de los miles de jugadores que han pasado más de 1,800 horas carrileando, farmeando, y atacando a los Ancianos, ya puedes desinstalar Dota. Ya te has pasado el juego. Podrías incluso probar otro juego ahora – ¡parece que League of Legends solo necesita 1,250 horas para pasárselo!

Este artículo se publicó originalmente en inglés por Cale Michael el 8 de octubre de 2019.