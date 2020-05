RunAway hará una oferta para ser franquicia de la LCK en 2021

A muchos aficionados a los deportes electrónicos les es familiar el nombre de RunAway, uno de los equipos más exitosos de la escena coreana de Overwatch. Ahora la organización se enfrenta a un nuevo reto tras anunciar sus intenciones de ser una franquicia de la LCK en 2021.

Aunque RunAway ha tenido mucho éxito en Overwatch, la organización aún no había triunfado en la escena de League of Legends. El equipo entró inicialmente en el competitivo de League of Legends cuando intentaron clasificarse para la Challengers Korea en noviembre de 2019.

[RUNAWAY OFFICIAL STATEMENT] pic.twitter.com/MpaayR1MDY — Runaway LoL I 러너웨이 LoL (@LoLRunaway) May 7, 2020

La plantilla de RunAway -que incluía nombres como el de Shin «Seraph» Woo-yeong o Kim «Crush» Jun-seo- no fue capaz de alcanzar sus objetivos. Aunque ganaron ambas partidas que disputaron en el bracket, cayeron ante otro equipo del Challenger coreano: Nine Tale.

Tras no poder clasificarse la plantilla se deshizo un mes más tarde. Sin embargo, este último abril RunAway cerró un contrato de adquisición con Asura, equipo de la Challengers Korea. El control completo del equipo será traspasado a la directiva de RunAway de cara al Summer Split de la Challengers Korea de 2020.

Asuda tampoco ha sido una organización demasiado exitosa durante su paso por la Challengers Korea. No consiguieron superar la quinta plaza y finalizaron la competición con un récord abismal de tres victorias y 11 derrotas. La directiva de RunAway deberá hacer todo lo posible para mantener a su equipo en el torneo.

Durante el último mes la LCK anunció su plan: pasar a ser una liga con franquicias en 2021. Equipos como RunAway tendrán que hacer una oferta formal antes del viernes 19 de junio. Una vez estén recogidas todas las propuestas, Riot tendrá dos meses para decidir quiénes serán los participantes antes de el anuncio oficial en septiembre.

Artículo publicado originalmente en inglés por Tyler Esguerra en Dot Esports el 7 de mayo.