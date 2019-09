Riot registra marcas que sugieren juegos de mesa en un futuro próximo

El mes pasado, Riot Games tramitó dos solicitudes de marcas registradas que parecen estar relacionadas con juegos de mesa. Ambas solicitudes se tramitaron por el sitio web de Justia Trademarks.

La primera se llama RIOT TABLETOP y se presentó el 13 de agosto. Se le dio el número de clase internacional 028, que significa juegos o juguetes. Y está específicamente clasificada como relacionada con juegos de mesa o equipos utilizados para jugar juegos de mesa. Además, la página de la marca incluye una imagen del supuesto logotipo, que incluye el puño de Riot junto con «RIOT TABLETOP» debajo. A primera vista, este parece ser el nombre de la marca de juegos de mesa de Riot. Supuestamente, cualquier juego de mesa lanzado por Riot tendría este nombre.

Imagen vía Riot Games

TELLSTONES es la segunda marca registrada relacionada con los juegos de mesa y Riot la tramitó el 29 de julio. Según la declaración de bienes y servicios, TELLSTONES tiene que ver con los juegos de mesa que específicamente «brindan videojuegos en línea». Esto podría significar que Riot está planeando un juego de mesa en línea. También añade «organizar y conducir competencias en vivo» como parte del asunto, lo que sugiere que Riot quizás quiera convertir el juego en un deporte electrónico.

Riot Games no es ajena a la creación de juegos de mesa. En 2016, la compañía lanzó el juego de mesa Mechs vs. Minions. El juego se hizo tremendamente popular y se agotó casi al instante. Mechs vs. Minions tiene una calificación de 8,1 en BoardGameGeek. Considerando el éxito del primer juego de mesa de Riot, no sería descabellado que la empresa siga lanzando títulos de mesa. Pero fuera de las tramitaciones de marca registrada y las conjeturas, no hay más información sobre el juego de mesa de Riot.

Sin embargo, el 15 de octubre, Riot organizará la Edición del Décimo Aniversario de Riot Pls. Entonces el equipo arrojará algo de luz sobre lo que se viene en el futuro. Por ahora Riot confirmó que se analizarán los cambios de pretemporada y las actualizaciones de Teamfight Tactics de este año. Pero tal vez Riot también se referirá a estas marcas registradas de juegos de mesa.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Elena Endres el 17 de septiembre de 2019.