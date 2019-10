Riot no tiene prisa para convertir a Legends of Runeterra en un deporte electrónico

El registro abierto para el nuevo juego de cartas coleccionables digitales de Riot Games, Legends of Runeterra, ya entusiasmó a la comunidad de League of Legends. Pero Riot no tiene prisa para convertirlo en un deporte competitivo.

El lanzamiento de LoR está previsto para 2020, y el juego ya está recibiendo reseñas positivas de la comunidad durante los festejos por el 10º aniversario de League of Legends. El juego tendrá personajes del universo de LoL y también añadirá otros nuevos. Pero el anuncio del juego de cartas digitales gratuito dejó a muchos fans preguntándose si entrará al mundo de los deportes electrónicos competitivos (y cuándo).

En un panel durante los festejos por LoL, Steve Ruben y Magnus Lehmann se refirieron a lo que le depara el futuro a LoR, y por qué Riot cree que no debería apresurar el concepto de que es un e-sport.

«No creemos que debamos imponer a una comunidad el que un juego se convierta o no en un deporte electrónico», señaló Lehmann. “Lo que debemos construir es una jugabilidad emocionante. Y si los jugadores deciden que es algo en lo que les gustaría competir, entonces debería suceder orgánicamente», añadió.

Si LoR evoluciona hacia un modo competitivo, Ruben expresó que Riot hará todo lo posible para apoyar eso. Pero en última instancia, dependerá de las y los jugadores y de si sienten que merece ser un juego competitivo a nivel mundial.

Ruben también dijo que LoR tendrá un modo de juego clasificado cuando se lance en 2020. Si bien no se discutieron los pormenores del modo, admitió que a Riot le gustaría usarlo como un campo de prueba para el juego competitivo de los e-sports.

Quienes deseen jugar a LoR ya pueden registrarse para la versión beta cerrada. La fecha de lanzamiento oficial está prevista para 2020.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Danny Forster el 16 de octubre de 2019.