Riot no cree que el Operator de VALORANT sea excesivamente poderoso

Cuando juegas a un FPS siempre existe la posibilidad de que te mate un sniper, algo que puede llegar a ser muy frustrante. En VALORANT algunos jugadores creen que el Operator es demasiado fuerte. Sin embargo, Riot Games no está de acuerdo.

En una retransmisión en directo el jefe de diseño de personajes, Ryan «Morello» Scott, declaró que esta cuestión es un problema de los jugadores y no del Operator. Además, aseguró que Riot bufará la utilidad antes de reducir el poder al arma.

«No creemos que el Operator sea excesivamente poderoso» dijo Morello. «Pensamos que algunas utilidades no están rindiendo bien en los Elos medianos, pero no en los de la élite o los expertos. No creemos que haya ningún problema de balance».

El Operador tiene el mayor daño por bala de todas las armas del juego y tiene el potencial de poder matar de un disparo a los enemigos. Para compensar eso el coste del arma es de 4.500 créditos.

«Existe [un problema] el ‘no puedo acceder a las herramientas necesarias para luchar contra el Operator’ en muchos casos» declaró Morello. «Es mucho más difícil coordinarse para un equipo descoordinado al que lo mata un Operator. No creemos que el Operator sea excesivamente fuerte».

Los jugadores necesitan reevaluar su estilo de juego antes de culpar de sus muertes al arma.

«Caminas alrededor de una esquina y un Operator te aguanta la posición, ¿te dispara y mueres? Eso está hecho por diseño, no corregiremos eso» aseguró Morello.

Morello cree que jugar con agentes como Cypher, que se centra en la supervivencia, o Sage, que tiene que apoyar, y no escoger otras herramientas para contrarrestar el Operator es una gran parte del problema.

«Si juegas doble Centinela, mi expectativa es que el Operator te mate» afirmó Morello. «Si juegas una composición de dos Controladores, creo que es mucho mejor para hacer frente a los Operator. Mi preocupación es que no vemos a la gente usar a Breach, Phoenix o Reyna que tienen herramientas como las flash, porque creo que este tipo de utilidad puede que no lo suficientemente potente con algunas de las armas«.

Riot buscará otras soluciones al bufar las herramientas que mejor responden contra el sniper. Sin embargo, es posible que el estilo de juego que Riot tiene para contrarrestar el Operator no funcione como la desarrolladora pretendía y puede que necesite una mejora ante la idea de que el arma es más poderosa de lo que era inicialmente.

Artículo publicado originalmente en inglés por Nádia Linhares en Dot Esports el 24 de julio.