Riot investiga problemas con los FPS con el último parche de VALORANT

Parece que Riot Games implementará un parche de mejora de la optimización para su nuevo shooter en primera persona VALORANT después de que los jugadores hayan informado caídas de FPS en la actualización 0.49.

Recientemente los jugadores de VALORANT informaron de una bajada importante en los FPS, algo que podría haber sido causado por ciertos elementos del juego como los agujeros de bala. Algunos jugadores afirman que Split es el mapa de los tres disponibles en la beta con el que se juega a menos FPS. La desarrolladora está investigando los problemas.

«Somos conscientes de los informes que nos dicen que los FPS son peores en este parche y lo estamos investigando». dijo en Reddit el mánager de QA de Riot, Kevin O’Brien. «Por favor, ¡continuad informándonos cuando esto suceda! Estamos comprometidos a mejorar el rendimiento del juego».

O’Brien abordó varios de los problemas que conciernen alrededor de la caída de FPS. Afirmó que es importante centrarse en el frametime, no en el frame-rate, que es la cantidad de tiempo que requiere para procesar un frame. Una caída de 420 a 300 FPS parece muy grande pero es una subida relativamente pequeña del frametime. Este es un método mucho más relativo y senzillo para analizar el rendimiento. Por lo tanto, como no hay una gran brecha de tiempo entre las caídas de FPS, estas no están fuera de lo común.

Riot está optimizando activamente el modo competitivo. El modo de juego fue introducido a VALORANT en el parche 0.49 esta semana pero estuvo definitivamente disponible para evitar posibles errores.

Estos problemas con los FPS son importantes ya que afectan a la experiencia de juego, la estabilidad y el rendimiento. Los problemas deberían ser arreglados en la próxima actualización que llegará en las próximas semanas.

Artículo publicado originalmente en inglés por George Geddes en Dot Esports el 2 de mayo.