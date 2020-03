Riot hace cambios importantes al sistema de economía de Teamfight Tactics con el nuevo set Galaxias

Cuando Riot Games empezó a analizar Teamfight Tactics, muchos estaban de acuerdo en que sencillamente había demasiado oro fluyendo en el juego, ya fuese por rachas de derrotas, o demasiadas ganancias vendiendo unidades top-tier en las primeras fases de la partida. En el set tres, los desarrolladores limitarán cuánto oro llega a los jugadores para hacer que las decisiones en early sean más difíciles en ciertas partidas.

El ingreso pasivo que reciben los jugadores en cada fase, por ejemplo, se reducirá de 1-2-5-4-5-5, etc, a 0-2-2-3-4-5-5, etc. El oro y las casillas medianas de campeones no caerán hasta las primeras rondas de PvE. Muchos podían apoyarse en la venta temprana de unidades de dos de oro, para poder llegar pronto a tener 30 de oro en la fase temprana de algunas partidas. Ahora, tendrán que tener mucho más cuidado con su economía.

Sin embargo, para asegurarse que los jugadores no acaben en posiciones poco favorables con una producción menor de oro, Riot también retirará la oportunidad de conseguir un campeón tier-3 que no podrían permitirse.

Imagen via Riot Games

Los desarrolladores también aumentarán las oportunidades de una racha de victorias o derrotas. Los jugadores ahora tendrán un bonus de dos o tres de oro una ronda antes, lo cual significa que podrán empezar a rollear y encontrar campeones sin necesidad de perder demasiada vida. El oro por racha también se pagará durante las rondas PvE.

Por último, Riot quitará la habilidad de vender la unidad que acabas de cogher en el carrousel durante la transición a la siguiente fase. Este es un truco que no muchos conocen, pero se parcheará para que todos estén más igualados.

El nuevo set ya está disponible en los servidores PBE del LoL. Puedes probar los nuevos campeones y sinergias antes de que lleguen a los servidores este mes.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Tyler Esguerra el 4 de marzo de 2020.